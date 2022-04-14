«واتساب» يطلق تحديثات جديدة في 2022.. استطلاع رأي ونقل ملفات كبيرة

يسعى تطبيق «واتساب» دائما لإحداث تغيرات كبيرة ومؤثرة تفيد المستخدمين، ويستهدف من خلالها تغيير تطبيق المراسلة الشهير ليصبح الأفضل، وفي هذا السياق كشف العديد من التسريبات والصور عن تحديثات جديدة يعمل عليها التطبيق، منها إضافة مجموعات لمجموعاتك وردود فعل على الرسائل.

وقال موقع "ذا صن" البريطاني، إن هذه الميزات الجديدة قيد الاختبار حاليًا، حيث لم يعلن تطبيق «واتساب» حتى الآن بشكل رسمي عنها، أو موعد طرحها لجميع المستخدمين، ولكن هناك عدة تسريبات للإصدارات التجريبية من التطبيق كشفت عن المميزات الجديدة التي لم يتم طرحها للجمهور حتى الآن.

وأضاف الموقع، أن من بين العديد من المميزات التي يعمل عليها التطبيق 4 إضافات هي الأكثر إثارة، والتي قد تُطرح للجميع هذا العام.

ردود فعل الرسائل أبرز التحديثات

وأشار الموقع إلى أن ردود فعل الرسائل ربما يتم إطلاقها في التحديث الجديد لتكون إحدى المميزات الأكثر إثارة في التطبيق، وهي ميزة متاحة بالفعل في تطبيق فيسبوك ولكنها لم تتاح بعد لمستخدمي «واتساب».

مجتمعات WhatsApp

وستكون مجتمعات «واتساب» واحدة من أكبر التغييرات على التطبيق، إذ يتيح لك بشكل فعال إنشاء مجموعات للمحادثات الجماعية، حيث بدأ التطبيق العمل في الواقع على المجتمعات لتجميع المجموعات العام الماضي، وسيكون المجتمع وسيلة للحفاظ على تنظيمها، وربما يمكن أن يكون لديك مجتمع عمل يحتوي على الكثير من المجموعات الأصغر بداخله.

استطلاعات الرأي في «واتساب»

ويعمل WhatsApp على طريقة يمكنك من خلالها سؤال الأصدقاء بسرعة عن آرائهم، وهي ميزة متاحة بالفعل على الخدمات المنافسة مثل «Twitter» و«Telegram»، حيث تظهر الميزة للسماح لك بإنشاء استطلاعات الرأي لمحادثات المجموعة، ويتضمن ذلك إضافة سؤال وما يصل إلى 12 خيارًا مختلفًا للإجابات.

وتتيح لك أداة الاقتراع الجديدة في «WhatsApp» الاطلاع على الإجابات ، لكنها تظل كلها داخل المجموعة، حيث قد تكون هذه وسيلة لمناقشة واتخاذ القرارات في مجاميع لعمل أو العائلة أو الأصدقاء.

نقل الملفات الضخمة

أما نقل الملفات الخاصة فهي إحدى المميزات المهمة للبعض، خاصة في الاعمال التي تحتاج إلى نقل ملفات كبيرة عبر تطبيق «واتساب» حيث يختبر التطبيق الآن القدرة على إرسال ملفات ضخمة يصل حجمها إلى 2 جيجابايت بدلا من 100 ميجا بايت.