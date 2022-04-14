أقسام العناية المركزة لحالات كورونا تسجل «صفر إصابات» بسوهاج

أعلنت الدكتورة كريمة حامد، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، عن عدم وجود أي مريض بفيروس كورونا داخل أقسام العناية المركزة المخصصة لهم بمختلف المستشفيات التابعة لمديرية الصحة، منذ أمس، حيث تم تسجيل خروج آخر حالة مسجلة بأقسام العناية المركزة.

استقرار الوضع الصحي بمحافظة سوهاج

وأعربت وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن سعادتها لاستقرار الوضع الصحي بالمحافظة تماماً، وأشارت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تكون فيها أقسام العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا بلا مصابين، منذ بداية عمل تلك الأقسام واستقبالها للمرضي المصابين بالفيروس المستجد.

وشددت الدكتورة كريمة حامد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة، وذلك للحفاظ على تلك المكتسبات، ولضمان استمرار ذلك الاستقرار الكبير للوضع الوبائي.

حملة توعية مكبرة بالميادين والمساجد والأسواق

وأشارت إلى أن مديرية الصحة في سوهاج تقوم بحملة مكبرة بالميادين والمساجد والأسواق، للتوعية والتثقيف الصحي، وإرشاد المواطنين بطرق الوقاية والالتزام بالاجراءات الاحترازية.

نشر فرق متنقلة للتطعيم بلقاح كورونا

كما أشارت إلى نشر فرق متنقلة للتطعيم بلقاح كورونا، وفرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسية بتلك الأماكن أيضاً، وذلك للتسهيل على المواطنين والوصول إليهم في جميع المدن والقرى بالمحافظة.

ومن جانبه، أعرب اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن سعادته لعدم وجود أي مريض بفيروس كورونا بأقسام العناية المركزة المخصصة لهم بالمستشفيات، حيث كان خروج آخر حالة مسجلة أمس الأربعاء، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والحصول على لقاح كورونا للحفاظ على تلك المكتسبات.