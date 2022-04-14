اعرف موعد عيد الفطر 2022 في السعودية..الإجازة تبدأ من 25 رمضان

منذ بداية شهر رمضان المبارك يبدأ المسلمون في كافة الأنحاء، في التساؤل عن موعد العيد وينتظرون قدوم الإجازة والاحتفال بإفطارهم ونهاية الصوم، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، لذا فإن من ضمن ما كثر البحث عنه خلال الساعات الماضية موعد عيد الفطر 2022 في السعودية.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» في ما يلي موعد عيد الفطر 2022 في السعودية.

موعد عيد الفطر 2022 في السعودية

ووفق الحسابات الفلكية فمن المحتمل أن يوافق موعد عيد الفطر 2022 فى السعودية يوم الأحد 1 مايو، أو يمكن أن يكون يوم الإثنين الموافق 2 مايو، ولكن كما يحدث كل عام يتم تأكيد موعد العيد بعد استطلاع هلال شهر شوال من قبل الإفتاء.

إجازة عيد الفطر 2022 فى السعودية

ومن المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر 2022 فى السعودية، من يوم 25 رمضان الموافق الثلاثاء 26 أبريل، وتستمر حتى يوم 5 شوال للعاملين بالقطاع العام، وبالنسبة للقطاع الخاص فتبدأ الإجازة في اليوم التالي ليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، وتستمر لمدة أربعة أيام.

كما أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية، أن إجازة عيد الفطر في كافة المدارس التعليمية سوف تبدأ يوم الرابع والعشرين من شهر رمضان الموافق ليوم الاثنين 25 أبريل 2022 وتنتهي يوم الأحد 8 مايو.

يذكر أن المملكة العربية السعودية اتخذت العديد من الإجراءات خلال شهر رمضان الجاري وذلك منذ بداية الشهر الكريم، حيث جهَّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 80 مصلى في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين، كما تم فتح عدد من الأبواب للدخول والخروج تيسيرا على المصلين والمعتمرين أيضا من كافة الدول.