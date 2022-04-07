موعد عيد الفطر في مصر 2022.. أيام معدودة على فرحة الأطفال

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد عيد الفطر في مصر 2022، وذلك بعدما ازدادات التساؤلات خلال الفترة الماضية من قبل المواطنين، موضحا أن أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الجاري سيكون يوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 المقبل، وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث من خلال المتخصصين في مجالات الفلك والحسابات العلمية.

موعد عيد الفطر في مصر 2022

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يتبقى على موعد عيد الفطر في مصر 2022 وغرة شهر شوال 24 يوما، موضحا أن شهر رمضان 2022 سيكون العام الجاري 30 يوما كاملاً، وجميع الحسابات التي جرى الإعلان عنها تكون وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد.

الجهة المنوطة بالإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية و الجيو فيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، أن دار الإفتاء المصرية هي المنوطة بالإعلان الرسمي عن موعد أول أيام شهر رمضان أو نهايته، وكذلك الإعلان الرسمي عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك أو نهايته، وذلك بعد الاستطلاع للهلال بالتنسيق مع الجهات المعنية الممثلة في المعهد القومي للبحوث الفلكية أو هيئة المساحة بالمحافظة الكائن به منطقة الاستطلاع .

وأكد أن هناك عدد من الاشتراطات الهامة لرؤية أهلية الشهور بدايتها ونهايتها واختيار أماكن الاستطلاع، أبرزها أن تكون محطة الاستطلاع بعيدا عن العمران أو مصافي البترول أو الإضاءة أو المصانع.