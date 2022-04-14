استئناف تطوير المسرح الروماني بالإسماعيلية بعد توقف 20 عاماً (صور)

يشهد المسرح الروماني في محافظة الإسماعيلية أعمال تطوير واسعة خلال الفترة الحالية، بعد توقف دام لحوالي 20 عام، عن استقبال الحفلات والفاعليات الفنية والثقافية.

وقال المهندس هاني ناجي، أحد المسؤولين عن تطوير المسرح الروماني في الإسماعيلية، إنه سيتم إعادة صيانة المسرح من الداخل بالكامل، وتجهيزه بأحدث أجهزة الإضاءة والشاشات، لتحويله إلى مسرح فني معاصر، يليق بمدينة الإسماعيلية.

وأضاف أنه تمت صيانة كافة مقاعد المسرح، وإعادة دهانها مرة أخرى بألوان جمالية، استعداداً لأولى الحفلات التي سيتم استضافتها خلال شهر مايو المقبل، بالتزامن مع إجازة عيد الفطر.

حمامات سباحة و«أكوا بارك»

وأوضح «ناجي»، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، أن الهدف هو تطوير المسرح والمنطقة المحيطة به، وتحويله إلى مركز ثقافي واجتماعي وترفيهي وخدمي، يقدم كافة الخدمات التي يحتاجها أبناء الإسماعيلية داخل الأماكن الترفيهية.

وتابع أنه يجري حالياً تصميم أول حمام سباحة في الإسماعيلية يضم سباحة عكس التيار، لتدريب أبناء الإسماعيلية على خوض البطولات الدولية واجتيازها، تحت إشراف طاقم من الخبراء ومدربي السباحة، بالإضافة إلى عمل بحيرة صناعية بالأمواج لأول مرة في مصر.

وأشار «ناجي» إلى أن منطقة المسرح الروماني سيتم إنشاء «أكوا بارك» بها، لأول مرة في مدينة الإسماعيلية، ليعتبر أول مكان ترفيهي يضم العديد من الخدمات والميزات في الإسماعيلية.

مطاعم جديدة في منطقة المسرح

وقال إنه سيتم تخصيص منطقة تجارية في محيط المسرح الروماني بالكامل، تضم العديد من المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات، لخدمة رواد المسرح، خاصةً في توقيت الفاعليات.

وتابع مسؤول تطوير المسرح الروماني قائلاً: «نستهدف أن تكون المنطقة مدينة ترفيهية خدمية بالكامل، تكون مناسبة لجميع الأشخاص، سواء عائلات أو شباب أو أطفال، خاصةً مع اقتراب موسم إجازة الصيف خلال الأيام المقبلة.

«القاضي»: عودة المسرح تعيد الفن للإسماعيلية

ومن جانبه، قال أحمد القاضي، قائد فرقة الموسيقي العربية وعضو نقابة الموسيقيين في الإسماعيلية، إن عودة المسرح الروماني لاستقبال الفعاليات الثقافية من جديد، من شأنه إعادة الفعاليات الفنية إلى مدينة الإسماعيليه.

ولفت إلى أن المسرح شهد العديد من الحفلات، التي حققت رواجاً كبيراً خلال فترة التسعينيات وبداية القرن الحالي، منها حفلات للفنانة أنغام والفنان بهاء سلطان، مشيراً إلى انه سيتم إقامة حفل في عيد الفطر، يضم 5 من نجوم الغناء في مصر.