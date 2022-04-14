8 صور لـ«مربوحة» في آخر أيام تصوير الكبير أوي 6

شاركت الفنانة رحمة أحمد فرج، جمهورها، بمجموعة صور لها، على هامش الاحتفال بآخر يوم تصوير من مسلسل الكبير أوي 6، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته منذ أيام شهر رمضان، بالتزامن مع عرض الحلقات الأولى من العمل.

رحمة أحمد: ألف حمد وألف شكر

ونشرت رحمة أحمد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مجموعة من الصور، والتي تجمعها بالفنان أحمد مكي، وبعض من صُنّاع العمل، مُعلقة عليها بقولها: «الحمدلله.. فركش مسلسل الكبير أوي الجزء السادس.. ألف حمد وألف شكر».

وحققت الفنان رحمة أحمد فرج، نجاحًا كبيرًا، من خلال هذا المُسلسل، الذي فتح لها أبواب الشهرة والنجومية، إذ تُجسد دور «مربوحة» زوجة الكبير أوي، وتجمعها كيمياء فنية كبيرة بالفنان أحمد مكي.

سيرة ومسيرة رحمة أحمد.. الكبير أوي ليس البداية

وهذه ليست المرة الأولى التي تشارك رحمة أحمد فرج فيها في عمل فني، إذ سبق وشاركت في عدد من الأعمال الفنية كان من بينها مسلسل أريد رجلاً مع الفنان إياد نصار وسهير المرشدي ومحمد التاجي وعدد آخر من الفنانين، كما شاركت مع الفنانة أمينة خليل في مسلسل ليه لأ الذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم شيرين رضا وهالة صدقي وهاني عادل.

أبطال ومواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6

الجزء السادس من مسلسل الكبير أوي، من بطولة كل من أحمد مكي، ورحمة أحمد، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، وحسين أبو حجاج، وأسما إبراهيم ومصطفى غريب، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة الـ6:20 يوميا على شاشة قناة «ON»، وتعاد الحلقة في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم التالي، بالإضافة إلى الساعة الثانية ظهرا، بينما تعرض الحلقة في تمام الساعة الثامنة على قناة «ON دراما» وتعاد الساعة الـ4:20 صباحا، بينما تأتي الإعادة الثانية في تمام التاسعة صباحا، بالإضافة إلى إعادة في تمام الساعة الثالثة عصرا.