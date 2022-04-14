كل يوم قصة يكشف أهمية العمل بمبدأ أين الله: سنبتعد عن المعاصي

استعرض برنامج «كل يوم قصة مع شريف» المذاع على تلفزيون الوطن من تقديم الداعية الإسلامي شريف شحاتة، سؤالًا سأله سيدنا على بن أبي طالب رضى الله عنه لأحد رعاة الغنم، فقال للراعي من مالك الغنم، فأجاب البائع هي لله ولكن في يدي وأرعاها لأصحابها، فسأله الإمام في واحدة منها فقال له وماذا أقول لأصحابها، قال أخبره بأن الذئب قد أكلها فقال له: «وأين الله؟».

أهمية العمل بمبدأ «أين الله»

وأشار «شحاته» إلى أهمية العمل بمبدأ أين الله؟ في حياتنا اليومية لعلنا نبتعد عن الذنوب والمعاصي، لافتًا إلى واقعة بائعة الحليب التي أرادت غش اللحيب في عهد عمر بن الخطاب، وقالت لابنتها إن عمر لا يرانا لترد ابنتها عليه قائلة: «إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا»، مؤكدًا أنه إذا قلت مراقبة الله في قلوبنا ستصبح المعصية سهلة ومألوفة ولا تؤثر في قلوبنا.

الله سبحانه وتعالى علمنا أن الكلمة أو النظرة أو الفعل عليها حساب

وأوضح الداعية شريف شحاته، أن الله سبحانه وتعالى علمنا أن الكلمة أو النظرة أو الفعل عليها حساب، وكل شيء نفعله له رقيب عتيد في قوله تعالي: «مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ»، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، مستشهدًا بموقف زليخة مع النبي يوسف الصديق، حينما حاولت إن تخفى وجه أحد التماثيل قبل محاولتها الآثمة ليرد عليها الصديق أنتِ تستحين من جماد وأنا لا استحي من رب السماوات!.