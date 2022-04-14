بالأسماء.. مصرع وإصابة 7 في تصادم سيارتين بالطريق الدولي بالبحيرة

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 6 آخرون بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع تصادم ميكروباص بسيارة على الطريق الدولي بجوار كوبري المعدية بمركز إدكو في محافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو العام لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 6 في تصادم سيارتين

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى جثة شخص و6 أشخاص مصابين بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق إدكو الدولي بنطاق ذات المركز، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من أشرف سمير إبراهيم، 42 سنة، مقيم في سيدي سالم بكفر الشيخ، بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، ونيرة عبد الحميد حمادة، 34 سنة، مقيمة في سيدى سالم كفر الشيخ، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في البطن، وصابر محفوظ كشك، 80 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متعددة وكسر في الذراع اليسرى ونزيف في البطن، وأحمد رمضان السيد، 22 سنة، بكدمات وسحجات متعددة وكسر في الساق اليسرى.

مصرع شخص مجهول الهوية

كما أصيب أيضا حامد محمد على حمودة، مقيم في عزبة الدوار بشربين، 55 سنة، بجرح بالقدم والساق اليسرى مع كسر مضاعف، وعزة عبده حسنين، 45 سنة، بكدمات وسحجات متعددة، وأحمد سامي محمد، 22 سنة، بكدمات وسحجات متعددة وكسر في الحوض، فيما لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العالم تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.