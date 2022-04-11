إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارتين «ميكروباص» أمام موقف رشيد بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين «ميكروباص»، أمام موقف رشيد بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إخطار أمني بإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم

تلقي اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مركز شرطة رشيد، يفيد استقبال المستشفى 8 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، ويجري عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من:

هشام سمير السعيد، 26 سنة، مقيم كفر الدوار، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

عزة رمضان أبو مساعد، 30 سنة، مقيمة مطوبس، مصابة باشتباه نزيف في البطن وكدمات.

محمد عبد السميع السنوني، 52 سنة، مصاباً بكسر في الحوض ونزيف في البطن.

عبد المنعم محمد، 52 سنة، مقيم بمطوبس، مصاباً بكدمات متفرقة من الجسم.

خالد محمد علي، 42 سنة، مصاباً بكدمات وسحجات في الجسم وكسر في الساق اليمنى.

أحمد محمود العطار، 35 سنة، مصاباً بكسر في الساق اليسرى وكدمات متفرقة.

سعيد مصطفى أبو عصر، 30 سنة، مقيم رشيد، مصاباً بكدمات وسحجات وكسر في الساق اليمنى.

محمد محمد السيد، 32 سنة، مصاباً باشتباه نزيف في البطن وكدمات متفرقة.

نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى رشيد العام، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة، التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية بشأن الحادث.