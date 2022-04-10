إصابة 3 بجروح وكسور في تصادم سيارتين بسوهاح

شهدت دائرة مركز جرجا، جنوب محافظة سوهاج، إصابة 3 أشخاص، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، ما أدى إلى إصابتهم بجروح وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إخطار يفيد بحادث تصادم بالصحراوي الشرقي

تعود أحداث وتفاصبل الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 20، دائرة مركز أخميم.

اصطدام بالسيارة «ميكروباص»

وبالفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة «ملاكي»، قيادة «محمد ص م ع»، 45 سنة، عامل، ويقيم القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة «ميكروباص»، قيادة» مدحت س ح ح»،41 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز جرجا.

نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة الأولى بـ«كسور متفرقة بالجسم»، و«جوده ج ج ر»، 30 سنة، عامل، ويقيم دائرة مركز جرجا بجرح قطعي بالوجه وكدمة بالعين اليسرى، و«حنان ن س م»، 45 سنة، ربة منزل، وتقيم بندر أخميم بـ«كسر بالساق اليمنى»، من مستقلي السيارة الثانية بـ(جروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وتم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي، وأفادو المصابين بمضمون ما تقدم.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.