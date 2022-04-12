مصرع وإصابة 14 عاملا في تصادم سيارتين على طريق الشلاتين

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين، إثر حادث تصادم سيارتين ربع نقل، تقلان مجموعة من العمال التابعين لإحدى شركات رصف الطرق، بطريق الشلاتين، جنوب محافظة البحر الأحمر.

ودفع مرفق الإسعاف، بأكثر من سيارة لنقل الضحايا إلى مستشفى شلاتين المركزي، لتلقي المصابين العلاج اللازم، وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، لحين انتهاء التحقيقات، وبعد تحرير محضرا بالواقعة.

أسماء المتوفين بالحادث

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، وعلى الفور تم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف، لموقع الحادث، وتبين مصرع 3 أشخاص، هم: أحمد محمد حسين، 22 سنة، وعيد عبد الله، 52 سنة، وأمين عطا الله، 54 سنة، بخلاف إصابة 11 آخرين، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إيداع الجثث بالمشرحة، تحت تصرف النيابة العامة.

حالة المصابين مستقرة

أفاد مصدر طبي بمستشفى شلاتين المركزي، بأن حالة المصابين عبارة عن جروح متهتكة بالرأس وكسور وكدمات وسجاحات، وتراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وتم عمل الإسعافات الأولية، وحجزهم تحت الملاحظة، لحين الاطمئنان على صحتهم، وحالتهم الآن مستقرة، وجار عمل اللازم.

وكان طريق شهد سفاجا القصير، جنوب محافظة البحرالأحمر، قد شهد قبل يومين، حادثا أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 15 آخرين، وتم إيداع الجثث مشرحة مستشفى سفاجا المركزي، واستدعاء أكثر من سيارة إسعاف، لنقل المصابين لمستشفى الغردقة العام، حيث تلقوا العلاج اللازم، واستقرت حالتهم الآن.