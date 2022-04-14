آية سماحة: «بستمتع بأي شخصية جديدة بمثلها في أعمالي»

قالت الفنانة آية سماحة، إنها تطمح إلى الظهور في كل الأعمال الفنية بمختلف الأشكال الدرامية، معقبة: «فكرة إني اعمل حاجة جديدة أو شخصية جديدة فأنا بستمتع بيها، وعلى قد ما هيجيلي حاجات متنوعة ومختلفة ففكرة إني أعمل شخصيات مختلفة فدي أحلى حاجة ممكن أعملها، وبحبها في شغلي».

سماحة: لازم يكون فيه تواصل بين الممثل والمخرج

وأضافت «سماحة» خلال استضافتها ببرنامج «قبل ما تفطر بكثير» والمذاع على راديو «نجوم أف أم»، أنه ومع عرض الأعمال الدرامية عليها ففي البداية يجب أن تصل مع مخرج العمل لنفس وجهة النظر، بعد فهم طبيعة العمل لتحقيق الظهور بالعمل الدرامي بأحسن شكل، موضحة: «ده اللي بحاول أعمله طول الوقت، ولازم يكون فيه تواصل بين الممثل والمخرج، ودي من أهم الحاجات».

سماحة: لا أقيس الظهور بالأعمال الدارمية بالعدد

وأوضحت الفنانة أنه في مسلسل «قابيل» ظهرت في مشهد واحد فقط، وأنها لا تقيس عدد الظهور في الأعمال أو أعداد المشاهد، ولكن إمكانية إضافة العمل للفرد المشارك فيه، معقبة: «لو العمل هيضيف ليا أي حاجة فبعمله، ولكن غير كده مش بحب أعمل حاجة ملهاش لزمة».

وأكدت أن أي عمل دائمًا ما يضيف للممثلين، ومنذ بداية ظهورها في الأعمال الدرامية كانت هذه الأعمال تعرض بشكل كبير خلال شهر رمضان، ولكن عندما شاركت في أعمال درامية خارج الموسم الرمضاني فلم تندم على هذا ولكنها أحبتها، مشددة: «أي فرصة بتجيلي برة أو جوه رمضان ولو الفرصة حلوة فبعملها من غير ما اتردد ثانية»