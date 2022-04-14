«الأزهري»: عبد الله بن عباس كان ينام على أبواب بيوت العلماء طلبا للعلم

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن عبد الله بن عباس كان يتمتع بالأدب الجم والتهذيب التام، وأكسب علماء الأمة أدبا، فكانوا يقولون إنه يجلس على باب زيد بن ثابت حتى يستيقظ، ويقول الناس أتريد أن نوقظه لك فيقول لا، فقال له زيد يابن عم رسول الله أنا أتي إليك، فيقول بن عباس العلم يؤتى ولا يأتي.

مواقف من حياة عبد الله بن عباس

وأشار الأزهري خلال استضافته ببرنامج «يحب الجمال» مع الإعلامي أحمد الدريني، والمذاع على فضائية «DMC» إلى حديث عامر الشعبي حينما قال إن بن عباس رأى حصان زيد بن ثابت فأسرع وأمسك لجامه كي ينزل ثابت، فقال له كيف وأنت يا ابن عباس ابن عم رسول الله، فرد ابن عباس بأنه هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا، فقبل زيد يد ابن عباس وقال له وهكذا أمرنا أن نعامل آل بيت رسول الله.

مفتى مصر امتنع عن الفتوى حينما وصل العز بن عبد السلام

وأشار «الأزهري» إلى أن عبد الله بن عباس، كان يفعل ذلك من تعظيم وإجلال مع باقى العلماء ومنهم أبي بن كعب، وأمسك له ركابه برغم اعتراض الأخير وقال له أنت ابن عم رسول الله فكيف تمسك بركاب واحد من الأنصار.

ولفت إلى أن الإمام العز بن عبد السلام حينما جاء لأرض مصر، وكان المتصدر للفتوى قبلها عبد العظيم بن عبد القوي وكان آية للعلوم في زمانه، ولكنه امتنع عن الفتوى حينما علم أن العز بن عبد السلام دخل مصر، وقال كنا نفتى قبل حضوره أما وإن حضر بن عبد السلام فمنصب المفتى أحق به.