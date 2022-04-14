بدأت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 13، باكتشاف المستشار يحيى عز الدين، الذي يقدم دوره الفنان هاني سلامة تجسس شقيقه شاكر المحامي دور الفنان نضال الشافعي عليه حينما وجد ميداليته الخاصة في حقيبته، وخلال معاتبتهما تدخل عليهم فجأة مريم المالكي «عائشة بن أحمد» ومنها يكتشف يحيي عز الدين ان شاكر شقيقه يتدخل في حياته بشكل أكبر من اللازم.

مسلسل ملف سري الحلقة 13.. شاكر عز الدين يطرد مريم المالكي

استكملت أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 13، بتفاصيل الأزمة بين حازم «إدوارد» وزوجته أمنية «دنيا عبد العزيز»، بسبب كذب الأخيرة على الأول منذ وفاة شقيقتها نور «رحمة حسن»، وكشفت الحلقة أنه قرر عدم السكن رفقتها في بيت واحد بسبب تناقض مواقفها.

مسلسل ملف سري الحلقة 13.. شاكر يعتذر عن قضية المالكي

كما أعلن شاكر عز الدين خلال أحداث حلقة مسلسل ملف سري الحلقة 13، أنه قرر الاعتذار وعدم استكمال العمل بقضية المالكي التي كان يترافع فيها عن يوسف المالكي «ماجد المصري» وهارون المالكي «محسن محي الدين».