7 طرق إلكترونية للإبلاغ وتسجيل قراءات عدادات المياه.. منها إنشاء حساب جديد

قبل منتصف كل شهر يسعى العديد من المواطنين إلى تسجيل قراءات عدادات المياه، إذ تتيح الشركة تسجيل القراءات بداية من 1 إلى 15 من كل شهر، كما تدعو الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي المواطنين للإبلاغ عن القراءات بشكل مستمر في مواعيدها المحددة، إذ يوجد 7 طرق إلكترونية تيسيرا على المواطنين.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» أبرز 7 طرق إلكترونية للإبلاغ وتسجيل قراءات عدادات المياه:

7 طرق إلكترونية للإبلاغ وتسجيل قراءات عدادات المياه

1- الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي من هنا.

2- الموقع الإلكترونى للبوابة التجارية الإلكترونية.

3- ويمكن تسجيل قراءات عدادات المياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

4- ويمكن تسجيل قراءات عدادات المياه عن طريق سيارات خدمة العملاء المتنقلة.

5- كما تتيح الشركة تسجيل القراءات من خلال التواصل مع مراكز خدمة العملاء بالشركات التابعة.

6- كما يمكن إبلاغ المحصلين بالقراءة، لتسجيلها على ماكينة الـpos خلال تحصيل الفاتورة.

7- كما يمكن التسجيل إلكترونيا من خلال تطبيق قراءتي، عبر الرابط المتاح مجانا لأنظمة الاندرويد ولأنظمة IOS، ويمكن فعل ذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية.

- تحميل تطبيق قراءتي.

- تسجيل حساب جديد من خلال إدخال اسم المستخدم، واسم المشترك والشركة التابعة للمشترك، والفرع التابع للعميل المكتوب في الفاتورة، والرقم القومي للمشترك، ثم اختيار كلمة مرور مناسبة، وبعدها يجرى النقر على خيار إنشاء حساب.

تسجيل قراءة عداد المياه

ويمكن تسجيل قراءة عداد المياه من خلال إدخال رقم المشترك المراد إدخال القراءة الخاصة به، ثم النقر على التقاط صورة وتصوير القراءة الموجودة بالعداد الخاص بالمستهلك أو العميل وبعد تحميل الصورة الخاصة بالعداد يجرى الضغط على تسجيل وإدخال القراءة في الخانة المخصصة لها، وفي النهاية يجرى الضغط على زر تأكيد.