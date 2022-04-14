انتحار والدة «روقة» في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 13

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مكتوب عليا بمشهد انتحار خالة جلجل الفنانة عزة لبيب، والدة روقه «أيتن عامر»، بعد أن علمت أن جلجل يرغب في الزواج من سلمى «هنادي مهنا»، وخلال العزاء طلب جلجل ببجاحه أن تتصل «روقه» بسلمى وإبلاغها أنها لا تحبه، ويذهب إليه بدوي «عمرو عبدالجليل» في المنزل متحججًا بالعزاء، ثم تذهب سلمى أيضًا لتقديم واجب العزاء.

مواقف صعبة خلال العزاء

وخلال العزاء في المنزل تبلغ روقه عائلة جلجل بأنه خطب سلمى، وفي ظل أجواء العزاء لا يبالي جلجل، فتغضب منه والدته، ويسعى بدوي إلى استدراجه خارج المنزل في حين يحاول جلجل التهرب منه، ولكن لا يتمكن من ذلك.

أحداث الحلقة ١٣ من مسلسل مكتوب عليا

ويستطيع بدوي وشاهين اختطاف جلجل وتهديده بالقتل، فيكشف لهم جلجل أنه يعرف الحقيقة كاملة في تفاصيل الميراث من زوجته، فيتفهم بدوي الأمور ويتراجع في قرار قتله ويتركه في الشارع ويرحل.

وعندما يعود جلجل إلى منزله يجد روقه في انتظاره، ثم تتصل به سلمى لتعرف موقف أسرته من خطوبته لها، وتدور مكالمة شاعريه بينهما، في حين تتنصت روقه عليهما وهي تبكي مما تسمعه بأذنها.