مسلسل مكتوب عليا الحلقة 12.. وفاة خالة أكرم حسني بسبب فسخ خطبة ابنتها

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 12 بطولة أكرم حسني تطورات عديدة، في إطار تشويقي كوميدي، إذ يحاول «جلال» خلال الحلقات الماضية أن يبتعد عن «روقة» التي تجسد دورها الفنانة أيتن عامر، بعد خطبتهما دون إرادته، بسبب حبه لسلمى، التي تؤدي دورها هنادي مهنا.

تفاصيل مسلسل مكتوب عليا الحلقة 12

ومن المفاجآت التي حدثت في مسلسل مكتوب عليا الحلقة 12 انتحار خالة «جلال»، الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، إذ أنه ذهب لـ«روقة» وقال لها إنه لا يحبها وأنها مثل شقيقته، ويحب سلمي، وعندما اعترف له بحبها كان بسبب ضغطها عليه.

جلال يتحدث عن حبه لـ سلمي

وقال «جلال» الذي يجسد دوره الفنان أكرم حسني، لها: «أنا بجرحك دلوقتي عشان مش فاضي أجرحك بعدين»، لتسمعه خالته ثم تقرر الانتحار من البلكونة، ولكنه تساومه على الزواج من ابنتها فيوافق جلال، ولكن عندما تعود عن قرارها تصدم بـ«سبت» فتقع على الأرض متوفية.

انتحار خالة جلال

توجه «جلجل» بعد ذلك إلى منزل «سلمى»، فحاولت طرده ولكنه تمسك بالبقاء لإقناعها بموقفه من «روقة»، وطلب منها الحصول على فرصة جديدة فقالت له إنها موافقة في حاله واحدة وهي أن تبلغها «روقة» أنها موافقة على ارتباطه، وبعد إلحاح يوافق جلجل على طلب «سلمى».