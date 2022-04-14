يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 13 والقنوات الناقلة، إذ يدور في إطار تشويقي كوميدي، حول عائلة «جلال»، وشهدت الحلقات الماضية تطورات عديدة في الأحداث بصورة كبيرة.

مواعيد عرض مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 13

ومن المقرر عرض الحلقة الجديدة من مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني الحلقة 13 والقنوات الناقلة على شاشة قناة dmc يوميًا في تمام الساعة 6:45 مساءً، ويعاد في تمام الساعة 1:45 صباحًا، و6 صباحًا.

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 12

شهد مسلسل مكتوب عليا الحلقة 12 تطور في الأحداث في العلاقة بين «جلال» و«روقة»، إذ اعترف بعدم حبه لها، ولكنه ربطها في الكرسي حتي لا تتحرك، لأنه ظهر على يديه كلمة «انتحار».

ولم تكن كلمة «انتحار» تعود إلى «روقة»، ولكن تعود إلى خالته التي حاولت أن تلقي بنفسها من البلكونة، بعدما فسخ خطوبته مع ابنتها، وذلك بعد شعورها بالصدمة لقراره بالزواج من «سلمى»، فتهدده خالته بالانتحار ولكنها تقع من البلكونة فعليًا دون قصد.