ضبط 10 كيلو هيروين و250 طربة حشيش بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 250 طربة حشيش و10 كيلو من مخدري الهيروين والأفيون تقدر قيمتها ب2 مليون و400 الف جنيه فى عملية أمنية شارك فيها قطاعات الامن الوطنى والعام والامن المركزى فى منطقتى فايد والاسماعيلية بمحافظة الاسماعيلية3 جهات أمنية لضبط المتهمين وذكر بيان لوزارة الداخلية أنه إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

عملية مخدرات

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركزى شرطة (فايد- الإسماعيلية) بمحافظة الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى .. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة وأمكن ضبطهم

حبس المتهمين

وعثر بحوزة المتهمين على ضبط (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 كيلو جرام- مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحدهما "له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد).. حال تواجده بدائرة مركز شرطة فايد. كما تم ضبط (كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – مبلغ مالى –هاتف محمول) بحوزة (الآخر - مقيم بدائرة مركز شرطة فايد).. حال تواجد بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية.بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2٫375٫000 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية واحالة المتهمين للنيابة التى قررت حبسهما على ذمة القضية