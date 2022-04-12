120 دقيقة اشتباك.. تفاصيل سقوط «السفاح» أخطر تاجر مخدرات بكفر الزيات

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، في ضبط مسجل شقي خطر في تجارة المخدرات، وممارسة أعمال البلطجة، وفرض الإتاوات على المواطنين، في قرى أبو الغر، ومنشأة الكردي، وشبراريس، وشهرته «السفاح»، بعد مطاردة وتبادل لإطلاق النيران، استمر لنحو ساعتين.

فرض إتاوات وممارسة أعمال بلطجة

كشفت مصادر أمنية، أن المتهم يدعى «محمد ا.»، 35 عاما، مسجل شقي خطر، تم حبسه 6 سنوات، على ذمة إحدى قضايا المخدرات، وعقب خروجه، عاد مرة أخرى إلى ممارسة أعمال البلطجة والاتجار في المخدرات وفرض الإتاوات على المواطنين والسطو المسلح.

وأوضحت أن المتهم، مارس نشاطه الإجرامي في قرى أبو الغر، منشأة الكردي، وشبرا ريس، واستولى على أموال الأهالي، ومؤخرا تعدى عل سائق توكتوك، واستولى على دراجته البخارية، بخلاف الاستيلاء على مبلغ مالي من أحد سائقي الحفارات، تحت تهديد السلاح.

وأشارت المصادر الأمنية، إلى أنه فور ورود المعلومات، تم تشكيل فريق بحث، وإعداد حملة أمنية أشرف عليها اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، واللواء ياسر عبدالحميد مدير مباحث الغربية، وقاده العميد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بكفرالزيات وبسيون، وضم الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث كفرالزيات، والنقيب أحمد أبو إسماعيل معاون المباحث، وضباط البحث.

تبادل إطلاق النيران

بتقنين الإجراءات، ووضع الخطة الأمنية، تم استهداف مكان اختباء «السفاح»، لكن المتهم بادر بإطلاق النيران على القوات، التي تبادلت معه إطلاق النيران، وبعد نحو ساعتين تمكنت قوات الأمن من ضبطه مصابا بطلق ناري في الفخذ، والكتف، وعثر بحوزته على سلاح ناري وكمية من مخدر الحشيش، وطلقات نارية، ومبلغ مالي.

ونقل المتهم إلى المستشفى، لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتم فرض حراسة مشددة عليه داخل المستشفى، لحين إتمام علاجه، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.