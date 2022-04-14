رفض والد جلجل لزواجه من سلمى ضمن الحلقة ١٣ من مسلسل مكتوب عليا

جاءت أحداث الحلقة ١٣ من مسلسل «مكتوب عليا»، مشوقة، حيث يصحو جلجل من نومه في اليوم التالي فيجد مكتوبا على يده كلمات «العين الحمرا» و «الشمعة الأخيرة».

جلجل يبدأ رحلة بحث جديدة عن تفكسير كلمات موجودة على يده

يبدأ رحلة جديدة للبحث عن تفسير هذه الكلمات، وعندما يخرج من غرفته يجد والدته جالسة وغاضبة منه، فتبلغه جليلة شقيقته الصغرى «هنا زهران» بأن الأسرة بأكملها غاضبة منه ولا يرغبون في التعامل معه، ثم يدخل علاء «محمد طعيمة» ومعه جيجي «هلا زهران» في خناقة مع البواب أمام جلجل بسبب مفتاح الأسانسير.

يذهب جلجل إلى الشركة التي أصبح مالكها بحكم ميراث زوجته شقيقة بدوي، ويتصل بصديقه سيد «محمود السيسي» ليلحق به في الشركة.

ثم يذهب جلجل إلى الشركة ويستدعي كافة الموظفين ويبدأ في إظهار العين الحمرا لهم تطبيقا للكلمة التي ظهرت على يده، ويبلغهم أنه أصبح رئيس مجلس إدارة الشركة، ويشتبك معهم، وينفعل عليهم.

يعرف بدوي أن جلجل ذهب للشركة فيقرر الذهاب له، ويصل سيد «محمود السيسي» إلى الشركة فيكتشف أن جلجل أصبح صاحب الشركة، ويصطحبه في جولة بالشركة، ويبدأ فب التعرف على طريقة سير العمل في الشركة وتفاصيلها، فيصل بدوي إلى الشركة ويسأله عن سبب وجوده في الشركة، فيبلغه جلجل أنه صاحب الشركة وله الحق في الإدارة، ويدخل فب خناقة معه فيضربه بالألم أمام الموظفين، ثم يهرب من الشركة.

تتصل سلمى بجلجل وتبلغه أن والدها يرفض خطوبتهما، وتقول له أن عيد ميلاده اليوم، فيطلب أن يذهب له ويحضر معهم، ويلتقي جلجل بوالد سلمى الذي يصدمه ويبلغه أنه غير قادر على الزواج من ابنته وأنه فقير ومريض عقلي ولن يزوجه من ابنته، فيعتذر له جلجل مجددا عن الموقف الذي حدث بينهما سابقا، ثم يقول له أنه تراجع عن قرار الزواج من ابنته ولكنه يحبه ويحترمه ويقدره، ويبلغه أن سلمى ستكون صديقته فقط، فيعزمه على تورتية عيد الميلاد.

في نفس التوقيت يحاول صديق والد سلمى أن ابنه يرغب في خطوبتها، ثم يقوم صديق والدها بإبلاغها إن والدها وافق على خطوبتها، فتظن أن العريس هو جلجل، وعندما يقوموا بإطفاء شمع عيد الميلاد، ويطلب والد سلمى من جلجل ألا يفتح موضوع زواجهما مره أخرى، وعند إطفاء الشمع يسقط والد سلمى مغشيا عليه فتمسح الكلمة من على يد جلجل.