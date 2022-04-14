تامر هجرس يفاجئ غادة عادل في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13.. ماذا حدث؟

ما زالت «شيرين» التي تجسد شخصيتها غادة عادل تبحث عن فارس أحلامها ضمن أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13، وهو ما جاء بشأن انجذابها لمديرها الأجنبي في العمل والذي يدعى ستيفن.

ملخص أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13

وتوالت المشاهد في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 13، باصطحاب «شيرين» لمديرها «ستيفن» إلى منزل شقيقتها «نيفين» والتي تجسد دورها انتصار، كي يتعرفوا على بعضهما البعض، وذلك من خلال تناوله وجبة الغداء معهم.

تامر هجرس يفاجئ غادة عادل

واختتمت الحلقة أحداثها بمفاجأة طارق، ويلعب دوره تامر هجرس، لشيرين، بذهابه إلى منزل شقيقتها حاملا باقة من الورود في محاولة منه للاعتذار لها، والتقدم لخطبتها رسميا.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة وتدور قصة مسلسل أحلام سعيدة في إطار اجتماعي كوميدي، نحو ثلاث سيدات يتقابلن عن طريق الصدفة، خلال إحدى جلسات العلاج الطبيعي، ومن ثم تتعرض كل منهن لمواقف وأحداث طارئة، ويحاولن حلها سويا.