رئيس التحرير

محمود مسلم

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 13 والقنوات الناقلة

كتب:

منة الصياد
12:11 م | الخميس 14 أبريل 2022
مسلسل أحلام سعيدة

مسلسل أحلام سعيدة

جاءت العديد من عمليات البحث عبر المحرك الشهير «جوجل» عن مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 13 والقنوات الناقلة له، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة مساء اليوم، والتي من المقرر أن تشهد تطورات شيقة في الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 13 

وتُعرض الحلقة 13 من مسلسل أحلام سعيدة على شاشة فضائية ON E، وفيما يلي مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 13:

- العرض الأول في تمام الساعة 8:25 مساءً.

- الإعادة الأولى في الساعة 5:30 صباحًا.

- فيما تأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:50 صباحًا.

 

ملخص الحلقة 12 من مسلسل أحلام سعيدة

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل أحلام سعيدة أحداثا شيقة، إذ استمرت معاناة «شيرين»، وتلعب دورها غادة عادل، من نوبات الهلع، وذلك بسبب شعورها بالذنب تجاه «فريدة»، وتجسد شخصيتها يسرا، بعد أن تسببت في فقدان الأخيرة لنظرها.

واختتمت الحلقة 12 من مسلسل أحلام سعيدة أحداثها، بقيام الطبيب المعالج لـ«فريدة» بإخبارها بنبأ سار، وهو إمكانية إجراء العملية الجراحية لها، والتي ستعيد إليها بصرها مرة أخرى.

اقرأ المزيد:

ناقد فني يشيد بشيماء سيف في مسلسل أحلام سعيدة: «كوميديانة رائعة»

مي كساب تواصل خداعها لزوجها في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 12

مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 12.. غادة عادل تمر بأزمة نفسية

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 12 والقنوات الناقلة

ناقد فني يشيد بـ«أحلام سعيدة»: مسلسل مدهش في حكاياته وتفاصيله

غادة عادل تتردد على طبيب نفسي في مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 11
بقلم منة الصياد