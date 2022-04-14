جاءت العديد من عمليات البحث عبر المحرك الشهير «جوجل» عن مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 13 والقنوات الناقلة له، وذلك بالتزامن مع عرض الحلقة الجديدة مساء اليوم، والتي من المقرر أن تشهد تطورات شيقة في الأحداث.

مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 13

وتُعرض الحلقة 13 من مسلسل أحلام سعيدة على شاشة فضائية ON E، وفيما يلي مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا الحلقة 13:

- العرض الأول في تمام الساعة 8:25 مساءً.

- الإعادة الأولى في الساعة 5:30 صباحًا.

- فيما تأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 10:50 صباحًا.

ملخص الحلقة 12 من مسلسل أحلام سعيدة

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل أحلام سعيدة أحداثا شيقة، إذ استمرت معاناة «شيرين»، وتلعب دورها غادة عادل، من نوبات الهلع، وذلك بسبب شعورها بالذنب تجاه «فريدة»، وتجسد شخصيتها يسرا، بعد أن تسببت في فقدان الأخيرة لنظرها.

واختتمت الحلقة 12 من مسلسل أحلام سعيدة أحداثها، بقيام الطبيب المعالج لـ«فريدة» بإخبارها بنبأ سار، وهو إمكانية إجراء العملية الجراحية لها، والتي ستعيد إليها بصرها مرة أخرى.