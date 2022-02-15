«الناشرين المصريين» يعلن نتيجة انتخابات التجديد النصفي.. وسعيد عبده يحتفظ بالرئاسة

أعلن اتحاد الناشرين المصريين، اليوم، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الإدارة، التي أجريت أمس، بمقر الاتحاد بالدقي، بعد أن جرى تأجيلها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ53، التي أجريت في الفترة من 26 يناير الماضي، إلى 7 فبراير الجاري.

وحسب بيان اتحاد الناشرين المصريين، جرى انتخاب 6 أعضاء من بين المرشحين الـ14، بدلا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وهم كالتالي:

1- وليد محمد أحمد مصطفى، من دار وليد للنشر.

2- أحمد عبدالمنعم أحمد سيد أحمد، من مؤسسة حورس الدولية.

3- أحمد محمد أحمد إبراهيم، من مؤسسة دار نهضة مصر.

4- سعيد عبده مصطفى حسانين، من دار المعارف.

5- ممدوح علي أحمد، من دار الحرم للنشر.

6- أسامة أحمد أبواليزيد شتات، من دار الكتب القانونية.

وأوضح البيان أنه يُقدم خلال الجمعية العمومية، تقرير مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين، عن نشاط الاتحاد، خلال الفترة الماضية.

وحضر إلى الانتخابات 232 عضوًا، كما جرى عرض الميزانية والحساب الختامي عن عام 2020، ومناقشة مقترحات أعضاء الاتحاد، وفقًا لنص المادة 16 من القانون.

أسماء المرشحين في انتخابات اتحاد الناشرين المصريين

وكان اتحاد الناشرين المصريين، أعلن في بيان سابق، أسماء 14 ناشرًا مرشحًا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين 2022، مشيرا إلى أنّه سيجرى انتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد، بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم، وهم كالتالي:

- أحمد عبدالمنعم سيد أحمد، دار حورس الدولية.

- أحمد محمد أحمد إبراهيم، دار نهضة مصر للنشر.

- أحمد محمد المقدم، الشركة العربية الحديثة.

- أسامة أحمد أبو اليزيد، دار الكتب القومية.

- تامر يسري إبراهيم أبو عميرة، دار مملكة السعادة.

- حسام حامد السيد عبدالمطلب، دار المستقبل.

- رضا محمد عوض فودة، دار رؤية للنشر.

- سعيد عبده مصطفى حسانين، دار المعارف.

- سلطان حسين وهبة حسن، مكتبة وهبة.

- محمد إبراهيم العبسي، دار العلم والإيمان.

- محمد عبدالمنعم محمد أحمد، دار سما للنشر.

- لمياء السعيد عبدالسلام محمود، دار السعيد.

- مروان سيد عبده شافعي، دار تطوير لتنمية المهارات.

- ممدوح علي أحمد، دار الحرم للنشر.

- وليد محمد أحمد مصطفى، دار وليد للنشر.