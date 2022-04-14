كريم عفيفى : «دايمَاً عامِر» حقق أحد أحلامى بمناقشة قضايا التعليم .. ودورى ليس إسقاط على "صلاح"

واحد من أبرز نجوم الكوميديا الشباب، فى السنوات الأخيرة، صعد إلى الساحة الفنية من خلال تجربة «مسرح مصر»، ليخطو بعدها خطوات تثبت موهبته.

ويشارك كريم عفيفى فى موسم دراما رمضان، من خلال مسلسل «دايماً عامر»، إذ يتعاون فنياً لأول مرة مع الفنان مصطفى شعبان. ويعيش «عفيفى» حالة من النشاط الفنى فى عام 2022، وذلك لوجوده فى أكثر من مشروعٍ فنى على مستوى السينما والمسرح والتليفزيون، حيث سيعرض له فيلم «زومبى»، فى موسم عيد الفطر المقبل، كما يستأنف تصوير فيلمه «مطرح مطروح» قريباً، بجانب استئناف تقديم إحدى مسرحياته مع «كايرو شو» فى فصل الصيف. ويتحدث كريم عفيفى، خلال حواره مع «الوطن»، عن مسلسله الجديد «دايماً عامر»، وتعاونه الفنى لأول مرة مع الفنان مصطفى شعبان، وتجربته مع المخرج مجدى الهوارى، كما يعود بذكرياته خلال فترة المدرسة، كما يكشف عن أعماله الفنية المقبلة، وإلى نص الحوار:

فى البداية حدِّثنا عن الأسباب التى دفعتك للمشاركة فى مسلسل «دايماً عامر».

- تحمست للمشاركة فى مسلسل «دايماً عامر» لأسبابٍ عدّة، سواء كانت أسباباً فنية أو غير ذلك، لعل أبرزها التركيبة الفنية الموجودة، التى يترأسها المخرج مجدى الهوارى والفنان مصطفى شعبان، وكذلك الشركة المنتجة التى تخدم مشاريعها وتوفر الإمكانات اللازمة، فكنت أتمنى التعاون معها منذ سنوات بعيدة، بالإضافة إلى القضية التى يتناولها هذا العمل الدرامى، فكنت أحلم منذ وقتٍ طويل بأن أقدم عملاً فنياً يناقش قضية التعليم بشكلٍ عام، نظراً لما لها من أهمية شديدة.

هناك أعمال فنية سابقة تعرضت لمشكلات التعليم.. فما الجديد فى «دايماً عامر» من وجهة نظرك؟

- المسلسل يسلط الضوء على مشكلات التعليم كافة، والأمر ليس مقتصراً على أزمات الطلاب بالمدارس الناشيونال والإنترناشيونال، بينما يستعرض أزمات التعليم بشكلٍ عام، سواء إذا كانت تتعلق بالطلاب أو حتى المدرسين، أو التعليم الحديث، كل ذلك تجرى مناقشته داخل العمل فى إطار لايت كوميدى اجتماعى، بعيداً عن لغة الخطابة والوعظ أو الرسائل المباشرة، لذلك أتمنى أن تصل الرسائل إلى الطلاب وأولياء الأمور، وأن ينال المسلسل إعجابهم.

البعض قد يعتقد أن شخصية «نو صلاح» التى تجسدها تحمل إسقاطاً على شخصية محمد صلاح.. ما تعليقك؟

- لا إطلاقاً، دورى ليس إسقاطاً على الكابتن محمد صلاح، ولم أقلل من شأنه حتى، فهو نجم كروى ونفتخر به جميعاً، ليس فى مصر فحسب، بينما هو نموذج رائع يفتخر به الوطن العربى كله، ونتشرف به، فلقب «نو صلاح» للتعبير عن حبه ليس أكثر ولا أقل.

هل دورك فى المسلسل يشبه شخصية الفنان طلعت زكريا فى فيلم «أبوعلى»؟

- دورى فى مسلسل «دايماً عامر» لا يشبه أى دور إطلاقاً، وليس مقتبساً من أى عمل فنى، فدورى عبارة عن مدرس ألعاب، تجمعه العديد من المواقف الكوميدية سواء مع زملائه المدرسين أو الطلاب داخل المدرسة، كما سيشاهد الجمهور كيف يدرب «نو صلاح» الطلاب وآلية التعامل معهم.

مصطفى شعبان من أهم مكاسب 2022 بالنسبة لى

حدِّثنا عن علاقتك بالفنان مصطفى شعبان داخل كواليس مسلسل «دايماً عامر».

- الفنان مصطفى شعبان كان بمثابة مفاجأة كبيرة جداً بالنسبة لى فى المسلسل، فهو نجم كبير، ومحترم، وعلى قدر كبير من الأخلاق والرجولة، وشعرت بانبساط كبير لوجودى معه فى المسلسل، فأنا كسبت صاحباً جديداً لى، إذ إنّ صداقة مصطفى شعبان من أهم المكاسب التى حدثت لى داخل العمل، وخلال عام 2022 بشكلٍ عام.

مجدى الهوارى مخرج احترافى لا يخطو خطوة قبل دراستها

وماذا عن التعاون الدرامى الأول مع المخرج مجدى الهوارى؟

- بالفعل مسلسل «دايماً عامر» يعد التعاون الدرامى الأول مع مجدى الهوارى، لكن سبق أن تعاونت معه فى أكثر من مسرحية عبر تجربته «كايرو شو»، مثل مسرحية «هابى نيو يير بالعربى» و«علاء الدين»، لكن وبشكلٍ عام، أستطيع القول إن مجدى الهوارى مخرج متميز ومختلف يعمل فى هدوءٍ شديد ويعى كل قراراته ولا يخطو خطوة واحدة قبل دراستها، فهو يتعامل باحترافية وبأداءٍ منظم، كما أنه يدير الممثل داخل اللوكيشن ويخرج منه كل طاقاته الفنية والإبداعية.

كنت طالباً مشاغباً فى الثانوية .. ولم يسبق لى «استدعاء ولى أمر» إطلاقاً.. ولم أكن أحب الدراسة والمذاكرة

وبالعودة إلى ذكرياتك مع المدرسة.. هل تتذكر أن جرى لك استدعاء ولى أمر؟

- لم يحدث لى «استدعاء ولى أمر» إطلاقاً، رغم أننى لم أكن أهوى التعليم والمذاكرة، «فلم يكن لى خُلْق للدراسة»، لكنى كنت ألتزم فى الأيام التى كنت أتوجه فيها إلى المدرسة، وذلك الأمر استمر معى فى المرحلة الابتدائية والإعدادية، لكن مع بداية دخول مرحلة الثانوية العامة، تغير الأمر قليلاً، بعد تعرفى على أصحاب «أشقياء»، لكن قبل ذلك كنت طالباً هادئ الطباع جداً، ولم أثِر أى مشكلة.

موسم دراما رمضان يشهد منافسة شرسة بين الفنانين.. فهل يشغلك موضوع المنافسة؟

- بالتأكيد أهتم بموضوع المنافسة الفنية، سواء فى موسم الدراما الخاص بشهر رمضان الكريم أو أى موسم آخر على مدار العام، وذلك لاعتقادى التام بأنّ اهتمام الممثل بالمنافسة يدفعه ويمنحه قوة لتقديم الأفضل طوال الوقت، فى السينما والتليفزيون والمسرح، والسعى دوماً لاكتساب ثقة الجمهور، كما أنه يمنح الممثل إرادة لتثبيت أقدامه على الساحة بشكل أكبر، ويتطلع لاختيار شخصيات فنية متنوعة، وأظن أنّ المنافسة فى موسم دراما رمضان تكون شرسة جداً، كونها تضم أعمالاً درامية كثيرة بمشاركة عدد كبير من النجوم ومن مختلف الأجيال، لذلك يكون هذا الأمر صعباً جداً، وأتمنى أن تحظى تجربتى فى مسلسل «دايماً عامر» بإعجاب الجمهور، وأن تكون على قدر ثقتهم بى.

لا أتعجل البطولة المطلقة «تيجى فى وقتها»

هل تسعى إلى البطولة المطلقة سواء على مستوى السينما أو التليفزيون؟

- لا أشغل بالى بموضوع البطولة المطلقة فى الوقت الحالى، وأرى أنّ التمهل والتأنى فى هذه الخطوة أمر ضرورى، ويجب أن تتهيأ لها ظروف فنية وإنتاجية خاصة، سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج أو شركة الإنتاج وكذلك الممثلون المشاركون، فيجب أن تتوافر كل هذه العناصر، وفى حال وجود مشروع مناسب لن أتردد فى رفضها، لكن أعتقد أنه ليس هناك توقيت معين لتقديم البطولة المطلقة، فلا أرغب فى خوض التجربة فى توقيتٍ غير مناسب وتتسبب لى فى خسارة فنية وندم بعد ذلك، فأحرص على دراسة خطواتى وأن أستفيد من كل تجربة أخوضها.

مسلسل «رمضان كريم 2» العام المقبل

هناك تساؤلات عدة حول مصير الجزء الثانى من مسلسل رمضان كريم بعد خروجه من خريطة رمضان 2022؟

- الجزء الثانى من مسلسل «رمضان كريم»، كان من المقرر أن يشارك فى الماراثون الدرامى لشهر رمضان الجارى، لكن للأسف تأجل بشكلٍ مفاجئ ومن المفترض عرضه فى رمضان لعام 2023، لا سيما أنّ هناك مطالبات جماهيرية بسرعة تقديم جزء جديد من هذا المسلسل، إذ حقق نجاحاً ضخماً على المستويين الجماهيرى والنقدى على حد سواء، وأعتقد أنه من الأعمال الدرامية القليلة التى ستعيش مع الجمهور لسنواتٍ طويلة جداً، فكل البيوت المصرية كانت تتابع المسلسل وقت عرضه التليفزيونى الأول عام 2017، وظلت تداوم على متابعته فى كل عرضٍ جديد له، وتتزايد معه حالة النجاح، وهذه ظاهرة استثنائية فى عالم الفن.

فيلم «مطرح مطروح»

تصوير فيلم «مطرح مطروح» ما زال قائماً، ولم يتحدد بعد موعد الانتهاء من التصوير، وكذلك موعد طرحه فى السينمات، وهذا الفيلم يجمعنى بعدد كبير من الممثلين، لعل أبرزهم الفنان القدير محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وهو من إخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكى، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور فور طرحه فى السينمات.