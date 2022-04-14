لماذا سيصوم المسلمون شهر رمضان مرتين في 2030؟.. فلكي سعودي يوضح

يحمل عام 2030 حدثاً يتكرر كل 33 سنة، إلاّ أنّه يبدوغريباً بالنسبة للكثيرين، وذلك بعدما كشف عالم الفلك السعودي، خالد الزعاق، أنّ صيام رمضان مرتين في عام 2030 سيكون في جميع أنحاء العالم، وأوضح أنّ ذلك يرجع إلى كون شهر رمضان يطوف على فصول السنة الأربعة كل 33 عاماً مرّة واحدة لكون السنة الهجرية أقل من السنة الميلادية بـ11 يوماً.

وسيكون صيام رمضان مرتين خلال العام الميلادي 2030، حيث يبدأ الشهر الكريم في 5 يناير ويهل مجدداً في 26 ديسمبر من العام ذاته، بمعنى أنّ المسلمين سيصومون نحو 36 يوماً في العام ذاته، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام سعودية وعربية.

صيام رمضان مرتين في 2030

وأفاد «الزعاق»، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع تويتر في وقت سابق، أن العالم سيشهد صيام رمضان مرتين في سنة واحدة عام 2030، وهذا يحدث في السنة الميلادية وليس في السنة الهجرية، حيث حدث في عامي 1965 و1997، وسيحدث 2030، ويتكرر في 2063، وأكد عالم الفلك السعودي أن أطول ساعات الصيام في أوج القيظ وأقصرها في أوج الشتاء.

عودة عمرة رمضان وطقوس الاحتفال بالشهر الكريم

وفي سياق آخر، أعلنت المملكة العربية السعودية أنّ نحو مليوني شخص أدوا العمرة خلال الأيام العشرة الأوائل من شهر رمضان الكريم، كما تم توزيع مليون وجبة إفطار صائم بعد حظر استمر لما يقرب من عامين بسبب جائحة فيروس كورونا التي فرضت إغلاقاً كاملاً في جميع الدول حول العالم كما اضطرت المملكة العربية السعودية إلى إيقاف الصلاة داخل الحرمين المكي والمدني لمنع تفشي الوباء بين زوار الحرمين.

الحسابات الفلكية لاستطلاع هلال شهر رمضان

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت أن 2 أبريل الجاري هو أول أيام شهر رمضان قبل أن تلحقها أربع دول عربية أخرى، فيما يتم تحديد موعد بدء الصيام من خلال رؤية هلال شهر رمضان والحسابات الفلكية.