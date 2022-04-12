هيئة فنون الطهي السعودية تنظم لقاء افتراضيا عن سلامة الغذاء غدا

تنظِّم هيئة فنون الطهي السعودية، غداً، لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان سلامة الغذاء في المطبخ، للحديث عن سلامة الغذاء وأهميتها في المطبخ، ودعم الأسر المنتجة، وذلك بحضور جمعٌ من المتخصصين والممارسين لفنون الطهي والهواة، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

عرض استراتيجية هيئة فنون الطهي السعودية

ويتناول اللقاء محاور متعددة تتمثل في عرض استراتيجية هيئة فنون الطهي السعودية لتطوير القطاع والعاملين والمستثمرين فيه، والتعريف بأهمية سلامة الغذاء عن طريق الاهتمام بطرق إعداده وتخزينه بأفضل الطرق، إضافة إلى استعراض لمبادرات دعم الأسر المنتجة، واستعراض لأبرز الفعاليات والمهرجانات التي تتيح لهذه الأسر فرص المشاركة المستقبلية.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية إلى أن هذا اللقاء يأتي كخامس اللقاءات المفتوحة التي دأبت هيئة فنون الطهي على تنظيمها بهدف تنويع القنوات الاتصالية مع المنتمين والعاملين والمستثمرين في قطاع الطهي وفنونه بالمملكة، وتسليط الضوء على استراتيجية الهيئة ومبادراتها النوعية، والاستماع إلى الأفكار والرؤى والتوجهات التطويرية.

أهداف هيئة الطهي السعودية.. منها التعريف بأطباق المملكة

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة فنون الطهي السعودية، تأسست الهيئة في فبراير 2020؛ لتشرف على تنمية هذا القطاع والنهوض بمقوماته ووضع الآليات والضوابط ذات الصلة به، وتكون الهيئة فيه جهةً مرجعيةً وفعّالة.

وتسعى الهيئة للتعريف بالأطباق السعودية محلياً وعالمياً والفخر بتراث فنون الطهي والمواهب في هذا القطاع، وترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي وتحويل المملكة إلى موطن للتجارب المميزة وجعل القطاع مصدر رزق للمجتمع.