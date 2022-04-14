بريد الوطن .. أمى

تمسك إيدى اتخبى

تعدى بيا كل الصعب ما أقول خايفة

تمسح بإيدها ضعف قلبى وأنا شايفة

حنانها وسط الزحمة فى السكة

مافيش غير أمى فى حضنها أتدفى

وأغمض عينى أعيش أحلامى وأنا حاسة

بأمان العالم من حولى

ولو قلبى وقت الصعب أكون قادرة

تمسح بإيديها على شعرى أروح غافلة

هاتوا لى أمى تمسك إيدى أتخبى

أشتكى ألمى يدب فى قلبها وجعى

إيمان حسين

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