بريد الوطن .. أمى
كتب:
الوطن
10:38 م | الخميس 14 أبريل 2022
أمى
تمسك إيدى اتخبى
تعدى بيا كل الصعب ما أقول خايفة
تمسح بإيدها ضعف قلبى وأنا شايفة
حنانها وسط الزحمة فى السكة
مافيش غير أمى فى حضنها أتدفى
وأغمض عينى أعيش أحلامى وأنا حاسة
بأمان العالم من حولى
ولو قلبى وقت الصعب أكون قادرة
تمسح بإيديها على شعرى أروح غافلة
هاتوا لى أمى تمسك إيدى أتخبى
أشتكى ألمى يدب فى قلبها وجعى
إيمان حسين
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