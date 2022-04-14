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محمود مسلم

بريد الوطن .. أمى

كتب:

الوطن
10:38 م | الخميس 14 أبريل 2022
أمى

أمى

تمسك إيدى اتخبى

تعدى بيا كل الصعب ما أقول خايفة

تمسح بإيدها ضعف قلبى وأنا شايفة

حنانها وسط الزحمة فى السكة

مافيش غير أمى فى حضنها أتدفى

وأغمض عينى أعيش أحلامى وأنا حاسة

بأمان العالم من حولى

ولو قلبى وقت الصعب أكون قادرة

تمسح بإيديها على شعرى أروح غافلة

هاتوا لى أمى تمسك إيدى أتخبى

أشتكى ألمى يدب فى قلبها وجعى

                                                          إيمان حسين

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