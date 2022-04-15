سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 15-4-2022 في البنوك المصرية

يبحث الناس عن العملات المختلفة بشكل كبير خلال الفترة الماضية خاصة منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتوتر المشهد السياسي عالميا، ومن ضمن ما يهتم به الناس سعر الدينار الكويتي الذي يعد من أعلى العملات قيمة.

وفيما يلي يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تجيب عن أسئلة القراء حول أسعار العملات العربية، سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل الجاري، بالقطاع المصرفي للعملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وفيما يلي سعر الدينار الكويتي في عدد من البنوك اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل الجاري.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 56.77 جنيه للشراء مقابل 60.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.46 جنيه للشراء مقابل 60.86 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي

وسجل سعر الدينار في البنك الأهلي المصري، نحو 58.20 جنيه للشراء مقابل 60.76 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 58.25 جنيه للشراء مقابل 60.79 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.90 جنيه للشراء و60.81 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 57.28 جنيه للشراء مقابل 63.02 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي.

سجلت العملة الكويتية في بنك عودة نحو 57.54 جنيه للشراء مقابل 60.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.19 جنيه للشراء مقابل 60.86 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.