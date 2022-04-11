سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 11-4-2022 في البنوك المصرية

متابعة أسعار العملات العربية ومنها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه من الأمور التي يبحث الكثير من المواطنين، خاصة في ظل اضطراب المشهد السياسي والاقتصادي في العالم بسبب الحرب بين أوكرانيا وروسيا، ما تسبّب في تذبذب الأسعار أكثر من مرة على مدار اليوم.

وفي هذا الصدد، يعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها في مجال الاقتصاد، وتحديدًا أسعار العملات العربية في المؤسسات المصرفية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، في بداية معاملات اليوم الإثنين 11 أبريل الحالي في السطور التالية:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى 56.35 جنيه للشراء مقابل 60.34 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 57.75 جنيه للشراء مقابل 60.29 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 60.02 جنيه للشراء مقابل 60.36 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

وسجل الدينار الكويتي 57.28 جنيه للشراء مقابل 63.02 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي، كما سجلت العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري نحو 57.54 جنيه للشراء مقابل 60.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.72 جنيه للشراء مقابل 60.36 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، حسب بداية تعاملات اليوم الإثنين 11 أبريل الحالي.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.45 جنيه للشراء و60.34 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.