سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 13-4-2022 في البنوك المصرية

يعتبر الدينار الكويتي واحدًا من أهم العملات العربية في السوق المصرية، فتزداد بشكل يومي عمليات البحث عن سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في المؤسسات المصرفية، حتى يتمكّن الراغبون في تحويل العملات من إيجاد الأفضل من حيث البيع أو شراء العملة العربية.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تجيب عن أسئلة القراء حول أسعار العملات العربية، سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الجاري، بالقطاع المصرفي للعملات.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية إلى 56.77 جنيه للشراء مقابل 60.82 جنيه للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 60.46 جنيه للشراء مقابل 60.86 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، سجلت العملة الكويتية نحو 58.20 جنيه للشراء مقابل 60.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 58.25 جنيه للشراء مقابل 60.79 جنيه للبيع،

سعر الدينار الكويتي في البنك العربي الأفريقي

وسجل الدينار الكويتي 57.28 جنيه للشراء مقابل 63.02 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي، كما سجلت العملة الكويتية في بنك عودة نحو 57.54 جنيه للشراء مقابل 60.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 58.19 جنيه للشراء مقابل 60.86 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، حسب بداية تعاملات اليوم.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد 55.90 جنيه للشراء و60.81 جنيه للبيع، وفقًا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.