سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 12-4-2022 في البنوك المصرية

كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري سواء الخاصة أو الحكومية أسعار العملات العربية ومنها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه كونه واحدًا من أهم الأوراق المالية التي تحظى باهتمام الشارع المصري لارتباطها بالكثير من الاستثمارات والمشاريع في مصر، فضلًا عن وجود عدد كبير من الموظفين في مصر يتقاضون راتب بالعملة الكويتية.

وضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها «الوطن» في مجال الاقتصاد، وتحديدًا أسعار العملات العربية في المؤسسات المصرفية، ترصد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، في بداية معاملات اليوم الثلاثاء 12 أبريل الحالي في السطور التالية:

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

في البنك المركزي سجل سعر الدينار الكويتي 60.19 جنيه للشراء مقابل 60.59 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية إلى 56.54 جنيه للشراء مقابل 60.55 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 57.97 جنيه للشراء مقابل 60.50 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، حسب بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 12 أبريل الحالي، سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 57.94 جنيه للشراء مقابل 60.60 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد ليسجل اليوم 12 أبريل الجاري نحو 55.66 جنيه للشراء و60.55 جنيه للبيع، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري سجلت العملة الكويتية نحو 57.94 جنيه للشراء مقابل 60.50 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 57.63 جنيه للشراء مقابل 63.41 جنيه للبيع في البنك العربي الأفريقي.