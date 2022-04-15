أسعار الدواجن اليوم الجمعة 15-4-2022 في مصر

مع كثرة العزومات والتجمعات خلال شهر رمضان المبارك، تهتم ربات المنازل، بصنع وتحضير العديد من الوجبات من اللحوم الحمراء والبيضاء، ومن ضمن ما تحرص السيدات على شرائه هي الدواجن، ويبحثون بشكل مستمر عن أسعار الدواجن في السوق المحلي.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن»، ضمن الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء، أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها، وأسعار الكتاكيت وأسعار الرومي والسمان، التي شهدت استقرارا في المحلات التجارية الكبرى، اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل الجاري، وفق جولة على المحلات التجارية الكبرى في منطقة الدقي، التي جاءت كما يلي:

أسعار الدواجن البيضاء

جاء متوسط سعر دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، متبلة نحو 77 جنيهًا.

وتبدأ أسعلر فيليه الدجاج من 110 جنيهات للكيلو الواحد، فيما سجل سعر طبق كبد وقوانص 500 جرام، نحو 30 جنيهًا.

كما سجل سعر كيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا.

وتراوح سعر الشيش طاووق ما بين 80 إلى 110 جنيهات، والمتبل نحو 145 جنيهًا.

ووصل سعر طبق كيلو دبابيس دجاج إلى 82 وصولا إلى 100 جنيه.

وسجل سعر الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، ووصل سعر طبق كبدة دجاج وزن كيلو جرام ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت الساسو اليوم بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان قيمة تراوحت بين 2.2 إلى 6 جنيهات، بينما سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 8 إلى 12.25 جنيها.

أسعار الرومي اليوم

سجل سعر الكيلو من الرومي الويم نحو 70 جنيهًا، ووصل سعر الأوراك الرومي إلى 82 جنيهًا، والرومي فيلية 140 جنيهًا، كبدة الديك الرومي 85 جنيهًا، قوانص رومي 67 جنيهًا، وبلغ سعر الأجنحة الرومي نحو 54 جنيهًا.