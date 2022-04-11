أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-4-2022 في مصر.. عاشر أيام رمضان

تزداد عمليات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن أسعار الدواجن ومشتقاتها في الأسواق المحلية، خاصة أنها من الأطعمة الرئيسية على مائدة إفطار المصريين، وفي العزومات واللقاءات العائلية.

وفي هذا السياق، يوضح «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، أسعار الدواجن في الأسواق المصرية ومشتقاتها، فضلًا عن أسعار الكتاكيت والبط والديك الرومي، اليوم الاثنين الموافق 11 أبريل، في عدد من الأسواق والمحلات التجارية، التي تتمثل في الآتي:

أسعار الدواجن البيضاء

واستقرت أسعار الدواجن البيضاء، اليوم الاثنين الموافق 11 أبريل الجاري، في المحلات التجارية الكبرى وسلاسل الهايبر ماركت، وتسجل الآتي:

جاء متوسط سعر دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، متبلة نحو 77 جنيهًا.

طبق كبد وقوانص 500 جرام نحو 30 جنيهًا.

فلية دجاج تراوح بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

كيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا.

الشيش طاووق تراوح ما بين 80 إلى 110 جنيهات، والمتبل نحو 145 جنيهًا.

طبق كيلو دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه.

الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا.

كبدة دجاج وزن كيلو جرام ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

وجاءت أسعار الكيلو جرام من الرومي اليوم نحو 70 جنيهًا، والأوراك الرومي نحو 82 جنيهًا، والرومي فيلية 140 جنيهًا، كبدة الديك الرومي 85 جنيهًا، قوانص رومي 67 جنيهًا، رقاب رومي بسعر 66 جنيهًا، أجنحة رومي 54 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 8 إلى 12.25 جنيها، بينما وصل سعر الكتكوت الساسو ليتراوح بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان قيمة تراوحت بين 2.2 إلى 6 جنيهات.