أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 13-4-2022 في مصر

تتابع الكثيرات من ربات المنازل أسعار الدواجن البيضاء في السوق المحلي، تزامنًا مع شهر رمضان الكريم، إذ تدخل ضمن المكونات الرئيسية على مائدة الإفطار المصرية، خلال العزومات واللقاءات العائلية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء، أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها، بالإضافة إلى أسعار الرومي والسمان، وفق جولة على المحلات التجارية الكبرى في منطقة الدقي، في السطور التالية:

أسعار الدواجن البيضاء

وفي المحلات التجارية الكبرى، استقرت أسعار الدواجن البيضاء ومشتقاتها، اليوم الأربعاء الموافق 13 أبريل الجاري، فجاء متوسط سعر دجاجة كاملة وزن كيلو جرام، متبلة نحو 77 جنيهًا، بينما سعر فلية دجاج تراوح بين 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو الواحد، أما طبق كبد وقوانص 500 جرام نحو 30 جنيهًا.

بينما وصل سعر كيس صدور دجاج بالعظم نحو 75 جنيهًا، بينما وصل سعر الشيش طاووق تراوح ما بين 80 إلى 110 جنيهات، والمتبل نحو 145 جنيهًا، وسعر طبق كيلو دبابيس دجاج ما بين 82 إلى 100 جنيه، بينما الأوراك ما بين 70 إلى 130 جنيهًا، ووصل سعر طبق كبدة دجاج وزن كيلو جرام ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

وتنوعت مشتقات أسعار الرومي اليوم في المحلات التجارية الكبري، ليسجل سعر الكيلو من الرومي بسعر 70 جنيهًا، والأوراك الرومي نحو 82 جنيهًا، والرومي فيلية 140 جنيهًا، كبدة الديك الرومي 85 جنيهًا، قوانص رومي 67 جنيهًا، رقاب رومي بسعر 66 جنيهًا، أجنحة رومي 54 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

وحافظت أسعار الكتاكيت البيضاء على استقرارها منذ بداية الشهر الجاري، حيث تراوح سعر الكتكوت الساسو ليتراوح بين 2.75 إلى 3.25 جنيه، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض قطعان قيمة تراوحت بين 2.2 إلى 6 جنيهات، بينما سعر الكتكوت الأبيض اليوم ما بين 8 إلى 12.25 جنيها.