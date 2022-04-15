إصابة 5 نتيجة تصادم سيارتين بالزراعي الشرقي في سوهاج

شهدت دائرة مركز دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، إصابة 5 أشخاص، إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي الشرقي بدائرة المركز.

إخطار مدير الأمن

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بوجود حادث تصادم ومصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية الجلايلة، دائرة المركز.

بالانتقال وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم محدد «ربع نقل» قيادة «هاني خ ف ف»، 37 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ وإصطدم من الخلف بالسيارة رقم محدد «ملاكي»، قيادة «حمادة ج ع»، 27 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وإصطدام السيارة الثانية بسيارة «نقل» قيادة «أبو الريش أ. أ» 52 سنة، سائق، ويقيم بناحية دائرة المركز ما أدى لانقلاب السيارة الأخيرة بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

إصابة سائقي السيارتين

ونتج عن الحادث إصابة كل من قائدي السيارتين الثانية والثالثة «إسلام. ر. ح» 23 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، من مستقلي السيارة الثانية، و«حسان. م. أ» 20 سنة، طالب، ويقيم بندر دار السلام، و«كرم. م. م. ع»، 14 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، من مستقلي السيارة الثانية بـ«كسور وجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بجامعة سوهاج.

وبسؤال المصابين قرروا بمضمون ما تقدم، وتم رفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارتين الأولي والثانية، وجاري إستخراج السيارة الثالثة من الترعة.

وجرى تحرير المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.