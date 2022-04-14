نقل 4 رؤساء مراكز وتعيين سكرتير مساعد جديد بمحافظة سوهاج

أصدر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، قراراً وزارياً اليوم الخميس، بحركة المحليات، يتضمن نقل وتعيين 4 رؤساء مدن ومراكز بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى تعيين سكرتير عام مساعد جديد للمحافظة.

تعيين سكرتير عام مساعد لمحافظة سوهاج

تضمن قرار وزير التنمية المحلية تعيين كل من:

ضياء الدين إبراهيم أبوالعزم، سكرتيراً عاماً مساعداً لمحافظ سوهاج.

عدلي محمد أبوعقيل، رئيساً لمركز ومدينة سوهاج.

فريدة سيد سلام، رئيساً لمركز ومدينة المنشاة.

حازم أحمد أبو الخير، رئيساً لمركز ومدينة طما.

ممدوح أحمد حسانين، رئيساً لمركز ومدينة ساقلتة.

نقل وترقية 140 قيادة محلية بينهم 5 بسوهاج

وتضمنت حركة المحليات الصادرة بموجب قرار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تغيير وترقية ونقل 140 قيادة محلية داخل وحدات وإدارات الجمهورية، وذلك فى إطار إعلان وزارة التنمية المحلية، من ضمنهم 5 قيادات محلية بمحافظة سوهاج.

الوحدة المحلية بطما تتابع مشروعات «حياة كريمة»

وفى سياق آخر، قامت الوحدة المحلية بقرية «سلامون»، التابعة لمركز طما، بمتابعة مشروعات «حياة كريمة»، التي يجري تنفيذها في القرية وتوابعها، حيث تم متابعة أعمال الإنشاء بالوحدة الصحية في جزيرة القرية، وأعمال التبطين لترعة فرع الجزيرة بقرية «جزيرة طما».

متابعة أعمال النظافة وتمهيد الطرق بمركز طما

كما قامت الوحدة المحلية بقريتي «المدمر» و«جليدر»، التابعيين للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، بتمهيد وتسوية مدخل «نجع الواقات القبلي»، وطريق «الواقات - المدمر»، وبدء الحفر فى مشروع الصرف الصحي بقرية «المدمر».