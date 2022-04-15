موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة 14 رمضان في محافظة سوهاج

أذان الفجر وأذان المغرب، أهم مواقيت صلاة ورفع أذان بالشهر الكريم، إذ يحددان بداية ونهاية صوم اليوم، وموعد تناول الوجبات الرئيسية بالشهر الكريم.

تقدم «الوطن»، خدمة موعد السحور وأذان الفجر اليوم الجمعة 14 رمضان بمحافظة سوهاج وبمركز جرجا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 14 رمضان بسوهاج

يرفع أذان الفجراليوم الجمعة 14 رمضان بمحافظة سوهاج، فى تمام الساعة 4 و3 دقائق صباحا، بينما يرفع أذان الفجر فى مركز جرجا بمحافظة سوهاج، في تمام الساعة 3.2 ودقيقتين بفارق دقيقة واحدة عن مركز سوهاج.

بينما موعد السحور بمركز سوهاج 1و43 دقيقة صباحا، وبمركز جرجا فى تمام الساعة 1و42 دقيقة صباحا بفارق دقيقة واحدة أيضا عن مركز سوهاج.

مواقيت الصلاة بمركز سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:3 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:30 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:17 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:35 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:43 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:43 صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 14 رمضان في مدينة جرجا

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:2 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:29 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:16 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:34 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:42 صباحا