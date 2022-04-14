أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس، موعد أذان فجر اليوم الخميس 14 أبريل 2022، الموافق 13 من شهر رمضان المبارك 1443، وهو التوقيت الذي يبحث عنه ويلتزم به المسلمون الصائمون، إذ يتناولون السحور ويمتنعون عن الطعام والشراب، وكل ما يبطل الصيام من المفطرات التي حددها الشرع، عندما يرفع أذان الفجر.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس 13 رمضان في محافظة السويس

حدد البيان الصادر من الهيئة المصرية الهامة للمساحة، موعد أذان فجر اليوم الخميس 13 رمضان 1443 الموافق 14 إبريل 2022، في تمام الساعة 3:54 صباحا، وهو الموعد المحدد لامتناع المسلون الصائمون عن تناول الطعام أو الشراب أو الاقتراب من أي مفطرات من شأنها إفساد وإبطال الصوم.

فيما يأتي موعد الإمساك في تمام الساعة 3:44 وهو ما يتابعه ويبحث عنه أبناء السويس بعد تناول السحور لكي يهيئوا أنفسهم للصيام، إذ يكون موعد السحور ممتد حتى موعد الإمساك.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 13 رمضان

وبالنسبة للصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم، فقد جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

أذان الفجر عند 3:54 دقيقة والشروق موعده 5:24 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:50 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:16 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:37.مساءً