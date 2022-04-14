موعد السحور وأذان الفجر اليوم الخميس 13 رمضان في محافظة سوهاج

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر إمساكية شهر رمضان، موعد السحور وأذان الفجر، وفقا للتوقيت المحلي لمحافظة سوهاج ليوم الخميس الموافق 13 رمضان 1443 هجرية، 14 أبريل 2022، وأوضحت الإمساكية أن رفع أذان الفجر اليوم، تمام الساعة 4 و5 دقائق صباحا، بينما موعد السحور الساعة 1 و44 دقيقة صباحا، وموعد الإمساك الساعة 3 و44 دقيقة صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 13 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:4 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:31 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:55 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:25 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:17 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:34 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:44 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:44 صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 13 رمضان في مدينة جرجا

- موعد صلاة الفجر الساعة 4:4 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:30 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:16 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:33 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:44 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:44 صباحا.

مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج

يوجد فارق زمنى يتراوح بين دقيقة لدقيقتين، بين مراكز محافظة سوهاج المختلفة، بداية من مركزى البلينا وجرجا الذى يجمعهما توقيت منفصل عن مركز ومدينة سوهاج، ومراكز طما والمراغة وطهطا وأخميم، إذ يجمعهم ومدينة سوهاج توقيت واحد.