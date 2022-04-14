عاجل .. بوتين: الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن الطاقة الروسية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في اجتماع حكومي متعلق بمسائل الطاقة، منذ قليل، إن بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد الطاقة الروسية، لافتًا إلى أن محاولات الغرب لإبعاد روسيا عن سوق الطاقة أثر على الاقتصاد العالمي.

وأضاف الرئيس الروسي، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد سوق العملات المحلية للتحول إلى التسويات بالعملات الوطنية باعتباره مهمة استراتيجية.

وأكد «بوتين» خلال اجتماعه أن الأحداث الأخيرة أثبتت عدم قدرة الدول غير الصديقة على الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية بما في ذلك الغاز، وخاصة في ذلك الوقت الراهن، لافتًا إلى أنه كلف الحكومة بالعمل على تنويع صادرات الطاقة وإعادة توجيهها من الغرب إلى الشرق، وكذلك زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بشكل جذري في الصادرات.