وزيرة التضامن: ندعم تسهيل العملية الانتخابية على ذوي الاحتياجات الخاصة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الهدف من بروتوكول التعاون بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات، متسق مع رؤية القيادة السياسية في نضج العملية الديمقراطية، وممارسة العملية السياسية، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والمحلية والاستفاءات، مع دعم مشاركة ذوي الإعاقة لمساواتهم بغيرهم من المواطنين.

ربط شبكي لبيانات المواطنين

أضافت «القباج»، خلال تصريحات تليفزيونية لنشرة التاسعة على القناة الأولى، مساء الخميس، أن الفترة المقبلة، ستشهد تعاون أكثر وربط شبكي من خلال قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين.

تعاون بين التضامن وهيئة الانتخابات

فيما أوضح القاضي أحمد عبد العظيم مطر، القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن التعاون بين الهيئة ووزارة التضامن، يأتي لإعداد قاعدة بيانات تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية والتسهيل عليهم في العملية الانتخابية.

حملة أنت أقوى من المخدرات

في سياق آخر، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، شاهدها 165 مليونا في 5 سنوات، وجرى إضافة 32 ألف متطوع، لمتابعة الحملة للتأثير على الأشخاص لمنع تعاطي المخدرات، وسط تفاعل مع الحملة التي بدأتها الدولة منذ 5 سنوات.

مصدر المعلومات حول المخدرات

فيما ذكر عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن أكثر من 70% من طلاب المرحلة الثانوية يطلقون المعلومات حول الإدمان من الإعلام، وتم إطلاق المبادرة بمشاركة مجانية من اللاعب الدولي محمد صلاح والذي تطوع منذ 7 سنوات من أجل مكافحة تناول الشباب للمخدرات.

دور الصندوق القوي

وأوضح أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الصندوق يقوم بمجهودات كبيرة وينزل للقرى الأكثر احتياجا لحماية الشباب من المخدرات التي تضر بصحتهم وتسيء سمعة أسرته مع إيجاد حلول للمتعاطي ضمن مراكز عزيمة الموجودة في 27 محافظة حول الجمهورية.