الذهب يتراجع جنيهين.. وتجار الصاغة ينصحون المواطنين بشرائه كملاذ آمن

سجّلت أسعار الذهب في محلات الصاغة، تراجعا اليوم الجمعة 15-4-2022 عقب تذبذب واضح بين الانخفاض والارتفاع على مدار أمس الخميس.

وتراجع المعدن النفيس اليوم بقيمة جنيهين اليوم لدى عدد كبير من محلات الصاغة، وبيع الذهب عيار 24 بسعر 1.149 جنيه مقابل 1.151 جنيه فيما بيع عيار 21 الشعبي في حدود 1005 جنيهات وبيع عيار 18 بسعر 868 جنيها وبيع الجنيه الذهب بسعر 8 آلاف و40 جنيها .

سعر الذهب عالميا

سجّل سعر الأوقية فى بداية تعاملات البورصات العالمية اليوم سعر 1.931.50 دولار وبيع عيار 24 بسعر 62.09 دولار فيما سجل سعر عيار21 نحو 54.33 دولار وبلغ سعر عيار 18 نحو 46.57 دولار .

الذهب ملاذ آمن

وقال رفيق العباس عضو الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية لـ«الوطن»، بأن عدد كبير من المواطنين يتساءلون بشأن ادخار الذهب الآن مناسب فى ظل ارتفاعاته المتتالية، ويعد الذهب مناسب جدا للادخار خاصة وأننا نعاني من التضخم وتآكل قيمة النقود وحتى في أوقات تذبذبه بين الارتفاع والانخفاض يحتفظ بقيمته على المدى الطويل.

وفى سياق آخر، قال هاني فكري رئيس شعبة الذهب بغرفة كفر الشيخ، إن أسعار حصيلة ارتفاعات الذهب قدرت بـ25%، خلال الربع الأول من العام الجاري بعد أن زاد الإقبال عالمياً على شرائه باعتباره «ملاذاً آمنا».

يأتي ذلك مدعوما بمخاوف عالمية من تقلبات سعر الدولار الأميركي، وارتفاع أسعار النفط، وزيادة السيولة الناجمة عن هذا الارتفاع في أسعار النفط.

محليا، أشار «فكري»، أن الذين يقبلون على الذهب من الشباب والفتيات يواجهون أزمة ارتفاع أسعاره الحالية والتي أدت إلى تخلي بعض الأسر عن عادات وصفوها بـ «القديمة»، فلم تعد الأسر المصرية فى حادة لشراء جرامات كثيرة من الذهب بل بات الأمر في أضيق حدوده من المشتريات الذهبية.