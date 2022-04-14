سعر الذهب اليوم الخميس.. انخفاض كبير في نهاية التعاملات وفي الأسواق

شهد سعر الذهب اليوم الخميس في نهاية التعاملات انخفاضا كبيرا وملحوظا في محلات الصاغة، وصل إلى 10 جنيهات، فبعد أن كان في صباح اليوم سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل سعرا يتراوح بين 1014 و1020 جنيها، وصل سعره في نهاية اليوم إلى قيمة تتراوح بين 1005 و1011 جنيها، ما جعل المواطنين وخصوصا المقبلين على الزواج يتابعون أسعار الذهب في الصاغة المصرية بشكل يومي.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 14 أبريل من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية يوم الخميس إلى قيمة تتراوح بين 1149 و1155 جنيها، بعد أن سجلت في بداية اليوم قيمة نحو 1159 إلى 1166 جنيها في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 في نهاية تعاملات اليوم الخميس إلى قيمة تراوحت بين 1005 و1011 جنيها، بعد أن سجلت في بداية اليوم قيمة تراوحت بين 1014 و1020 جنيهًا في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في نهاية تعاملات الخميس قيمة تراوحت بين 861 و869 جنيها، بعد أن سجلت في بداية اليوم قيمة تراوحت بين 869 و874 جنيهًا في المحلات.

سعر الجنيه الذهب

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم الخميس فوصل إلى قيمة تراوحت بين 8112 و8160 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في أسواق المال

- وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس 14 أبريل نحو 875.33 جنيه بقيمة دولارية تقدر بـ47.61 دولار.

- فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1.021 جنيها، بما يعادل 55.54 دولار.

- وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 1.167 جنيها، بما يعادل 63.47 دولار.