تعرف على سعر الذهب الآن في محلات الصاغة.. ارتفع 6 جنيهات

ترتفع معدلات البحث على المحرك العالمي «جوجل» عن سعر الذهب الآن خاصة في ظل التذبذب الواضح في أسعار المعدن الأصفر عالميًا، الأمر الذي ينعكس على السوق المحلي، إذ ارتفع الذهب في نهاية معاملات اليوم الثلاثاء بنحو 6 جنيهات في الجرام الواحد.

سعر الذهب الآن في محلات الصاغة

وفي هذا السياق، يعرض موقع بوابة «الوطن» سعر الذهب الآن وبالأخص سعر جرام الذهب عيار 21 باعتباره الأكثر شعبية، بالإضافة إلى باقي الأعيرة والجنيه الذهب، وذلك ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم في مجال الأسعار:

سعر جرام الذهب عيار 21

وفي نهاية معاملات اليوم تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء بين 1020 جنيهًا و1026 جنيهًا مقابل 1.014 إلى 1.020 جنيهًا في منتصف معاملات اليوم.

سعر جرام الذهب عيار 18

ويباع سعر جرام الذهب عيار 18 نهاية اليوم، بسعر 874 جنيهًا إلى 879 جنيهًا مقابل 869 جنيهًا إلى 874 جنيهًا، بفارق 5 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة بين 1166 إلى 1173 جنيهًا مقابل 1159 إلى 1166 جنيهًا بفارق 7 جنيهات في الجرام.

سعر الجنيه الذهب

أما المكسب الأكبر فكان من نصيب الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات وهو من عيار 21، ليباع في نهاية معاملات اليوم بسعر 8160 جنيها و 8208 جنيهات مقابل 8112 جنيهًا و8160 جنيهًا، بفارق 48 جنيهًا.

وفي تصريحات سابقة لرئيس الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية هاني ميلاد لبوابة «الوطن» توقع المزيد من ارتفاع أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، خاصة أننا مقبلين على موسم عيد الفطر المبارك الذي تزداد فيه الأفراح والمناسبات السعيدة.

ونصح رئيس الشعبة المواطنين الذي يمتلكون فائضًا ماديًا باستثماره في الذهب، فهو في ارتفاع مستمر، ويسهل بيعه والحصول على سيولة مادية.