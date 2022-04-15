طقس كفر الشيخ اليوم.. حار على بعض المناطق

يشهد طقس كفر الشيخ اليوم، ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة وذلك ببعض مناطق المحافظة ومعتدل بمناطق أخرى، عقب هبوب رياح خفيفة في بعض المدن والقرى أمس.

استمرار حركة الصيد بسبب تحسن طقس كفر الشيخ اليوم

وتشهد حركة الصيد ببحيرة وبنغازي البرلس انتعاشة كبيرة بسبب تحسن طقس كفر الشيخ اليوم عن الأيام القليلة الماضية، إذ يخرج الصيادون في رحلات صيد سواء اليوم الواحد في البحيرة أو لأيام، وانطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس بعد تزودها بالوقود، وذلك في الرحلات الطويلة التي تستمر لشهر او أكثر وفقًا لمصدر بغرفة عمليات المحافظة.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن أكثر من 150 مركبًا قد تزودت بالوقود وخرجت للبحث عن أرزاقها، مضيفًا أن فصل الشتاء ينتهي وتنتهي معه النوات التي تؤثر بشكل كبير على حركة الصيد سواء في البحيرة أو البوغاز أو في مياه البحر الأبيض المتوسط، حيث تضطر الجهات المختصة بوقف الصيد حال وجود نوة بسبب شدة الرياح التي تسبب ارتفاع الأمواج.

طقس كفر الشيخ اليوم.. بدء الاستعداد لاستقبال المصطافين ببلطيم

ويستقبل مصيف بلطيم رواده في الإجازة بعد تحسن طقس كفر الشيخ اليوم، حيث يؤدي مواطنون الإجازة الأسبوعية إلى الشواطئ وفي الوحدات السكنية المطلة على الشواطئ بعد تحسن الأحوال الجوية، فيما استعد المصيف لاستقبال رواده وذلك عقب تطويره مؤخرًا وتكثيف حملات لنظافة به.

طوارئ في المرافق بسبب طقس كفر الشيخ اليوم

وتشهد مرافق الإقليم حالة من الطوارئ بسبب طقس كفر الشيخ اليوم، وذلك تحسبًا لانقطاع المرافق أو حدوث أي أعطال خاصة في مرافقي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، بينما تتلقى غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والغرف الفرعية شكاوى المواطنين.