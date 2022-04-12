طقس كفر الشيخ اليوم.. رياح وغيوم وانخفاض في درجات الحرارة 

شهد طقس كفر الشيخ اليوم، عدم استقرار في حالة الجو، حيث هبت رياح خفيفة على جميع مناطق المحافظة، خاصة الشمالية، كما شهدت الأحوال الجوية بالإقليم انخفاضا في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع وجود نسبة برودة وغيوم جزئية على بعض المناطق.

طقس كفر الشيخ اليوم.. الصيد مستمر

تستمر حركة الصيد في بحيرة وبوغاز البرلس، رغم سوء طقس كفر الشيخ اليوم، جزئيا، إذ لا تؤثر الرياح الخفيفة على معدلات ارتفاع الأمواج في البحيرة، أو البحر الأبيض المتوسط، وتزودت بعض المراكب بالوقود ومستلزمات الصيد من ميناء البرلس، وانطلقت للخروج في رحلات صيد محلية وإقليمية، وفقا لمصدر في غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام كفر الشيخ.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن الرياح الخفيفة لا تؤثر على حركة الصيد، وإنه لم ترد أي إشارات من إدارة ميناء الصيد بالبرلس، تفيد بما يمنع الصيد بمياه البحر المتوسط.

طوارئ لمواجهة طقس كفر الشيخ اليوم

رفعت المحافظة بكل قطاعاتها حالة الطوارئ، لمواجهة تقلبات طقس كفر الشيخ اليوم، إذ يستمر انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، وتنسق مع الغرف الفرعية، لمواجهة أي طوارئ قد تحدث، بسبب تقلبات الطقس أو تغير الأحوال اجوية.

وتم التنبيه على رؤساء المدن بسرعة التنسيق مع مديري المديريات المختلفة، والإبلاغ عن أي طارئ يحدث في المرافق، وسرعة إصلاحه، خاصة مرفقي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي.