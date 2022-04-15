دراسة: خسائر ألمانيا ستصل لـ 240 مليار دولار حال توقف ضخ الغاز الروسي

حذّر كبار خبراء الأرصاد الجوية في البلاد من أن ألمانيا ستغرق في ركود عميق إذا توقفت إمداداتها من الغاز الطبيعي الروسي فجأة، وستخسر البلاد 220 مليار يورو «238 مليار دولار»، من الناتج الاقتصادي خلال العامين المقبلين في حالة حدوث مثل هذه الصدمة، وفقًا لتقرير صادر عن خمسة معاهد اقتصادية ألمانية.

الناتج المحلي الإجمالي الألماني سينكمش بنسبة 2.2٪ في عام 2023

وقالت شبكة CNN Business فى تقرير لها، إن الناتج المحلي الإجمالي الألماني سيرتفع بنسبة 1.9٪ فقط في عام 2022، وينكمش بنسبة 2.2٪ في عام 2023، وسيكون النمو 2.7٪ هذا العام إذا استمر الغاز في التدفق.

قال ستيفان كوثس، مدير الأبحاث في معهد كيل للاقتصاد العالمي وأحد المشاركين في التقرير، إن قطع الغاز الروسي سيدفع أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود حاد، ودفع الكشف عن الفظائع التي ارتكبت في بوتشا .

التخلص التدريجي من جميع واردات الفحم الروسي

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من جميع واردات الفحم الروسي، وقال مصدر من الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN Business إن الفحم سيتم حظره بحلول أغسطس، وتجري بالفعل مناقشة جولة سادسة جديدة من العقوبات، ودعا بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات بشأن صادرات النفط والغاز الروسية.

ألمانيا تعتمد على الغاز الروسي بنسبة 46٪ في عام 2020

لكن فرض حظر على الغاز الروسي في المدى القريب من شأنه أن يعيث فسادا في ألمانيا، التي اعتمدت على روسيا في حوالي 46٪ من غازها الطبيعي عام 2020، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، حيث يتم استخدام الوقود فى تدفئة المنازل وتوليد الكهرباء والمساعدة في تشغيل مصانعها.

ويحاول الاتحاد الأوروبي بالفعل خفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة 66٪ هذا العام، وكسر اعتماده بالكامل على الطاقة الروسية بحلول عام 2027.في الأسبوع الماضي ، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن بلاده تتحرك "بأسرع ما يمكن" للتخلي عن الطاقة الروسية.