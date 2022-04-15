روسيا تواصل شن هجمات على البنية التحتية للتجمعات السكانية الأوكرانية

واصلت القوات الروسية، شن هجمات بالصواريخ والقنابل على البنى التحتية للتجمعات السكانية الأوكرانية، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية، تدمير مئات المنازل في «ماكاريف».

وقال رئيس بلدية «بوتشا» الأوكرانية، أناتولي فيدوروك، إن ما يقرب من 85% من جثث جميع القتلى من سكان البلدة، كانوا مصابين بطلقات نارية، مما يشير إلى ارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار.

القوات الأوكرانية تتصدى لـ 6 هجمات روسية في شرقي البلاد

تصدت القوات الأوكرانية، لـ 6 هجمات روسية في شرقي البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية، ودمرت القوات، 4 دبابات و6 ناقلات جند مدرعة و4 مركبات قتال مشاة.

«مفوضية شؤون اللاجئين»: 4736471 أوكرانيًا غادروا البلاد بسبب الحرب

وأظهرت الإحصاءات الجديدة الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أمس الخميس، أن 4736471 أوكرانيًا غادروا البلاد بسبب الحرب، وفقا لما ذكرته وكالة الأوكرانية.

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي آيه»، وليام بيرنز، اعتبر، أمس الخميس، أن الانتكاسات التي تعرضت لها «موسكو» في أوكرانيا قد تدفع رئيس البلاد فلاديمير بوتين إلى استخدام سلاح نووي تكتيكي أو منخفض القوة.

وسلم وزير الداخلية الأوكراني، دينيس موناستيرسكي، لعبة أطفال ملطخة بالدماء من محطة سكة حديد «كراماتورسك» إلى بعثة الأمم المتحدة، وقالت الخدمة الصحفية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن موناستيسكي، اوضح «دع هذه اللعبة تصبح رمزًا لحزن الأمهات الأوكرانيات وتذكيرك بمصير أطفالنا الذين قُتلوا بشكل ساخر وجسيم على يد روسيا».

«زيلينسكي»: 50 يومًا من دفاع أوكرانيا ضد روسيا هو إنجاز ملايين الأوكرانيين

وكان الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أشار في وقت سابق، إلى أن 50 يومًا من دفاع أوكرانيا ضد روسيا هو إنجاز ملايين الأوكرانيين.

من جانبه، زار السناتور الأمريكي ستيف دانس والنائبة فيكتوريا سبارتز «الجمهوريان»، مؤخرا العاصمة الأوكرانية «كييف» وضواحيها، وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الامريكية، إن الزيارة جاءت بدعوة من الحكومة الاوكرانية مع إشعار قبل يوم واحد فقط من الزيارة.

وأشارت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، إلى أن اعتماد «برلين» على إمدادات الطاقة الروسية، واستحالة التخلي السريع عن استيراد الغاز الطبيعي والنفط من روسيا يعود لأسباب تاريخية، مشيرة في تقرير مصور إلى أن ألمانيا 52% من الغاز الطبيعي من روسيا.

وكشفت وكالة «بلومبرج» الاقتصادية، أن أزمة أوكرانيا جعلت الدول الغربية أمام خيارين، إما الاستمرار في إمداد «كييف» بالأسلحة، أما الأخر يتمثل في الحفاظ على ترساناتها للإبقاء على قدراتها الدفاعية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك «ميزوهو» الياباني، دايسوكي كاراكاما، إن فصل «موسكو» عن نظام «سويفت» سيهز قدرة الدولار الأمريكي في مواجهة الرفض طويل الأمد لعملة واشنطن في التسويات الدولية.