مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 14 والقنوات الناقلة، هو السؤال الذي يبحث عنه العديد من المتابعين للعمل الفني الذي يُعرض خلال الموسم الرمضاني 2022، وبطولة الفنان طارق لطفي ومي عز الدين ورياض الخولي وفتحي عبدالوهاب وعبدالعزيز مخيون.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 14 والقنوات الناقلة له، وإجابة على ما يبحث عنه المشاهدون، بشأن مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 12 والقنوات الناقلة له، سيكون اليوم الأربعاء على قناة الحياة، في تمام الساعة 10:30 مساءً، وحلقة الإعادة ستكون في تمام الساعة 2:15 صباحًا يوميا.

وبعد الإجابة على مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام بطولة مي عز الدين الحلقة 14والقنوات الناقلة له، تقدم «الوطن» في هذا التقرير ملخصًا لأحداث الحلقة السابقة من المسلسل، إذ شهدت أحداث الحلقة الماضية، طلب خلدون من العايقة بالنزول إلى شادر الرقص، ولكنها لم تلتفت لطلبه واستمرت في تعلم الدروس للتقرب من الشيخ عرفات، الأمر الذي أثار غضب خلدون.

أبطال عمل جزيرة غمام

جزيرة غمام بطولة كل من طارق لطفي، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، محمد جمعة، هبة عبدالغنى، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون ووفاء عامر، ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.